Bienvenue dans Morning Music, le nouveau lieu de rencontre quotidien de Kotaku pour les amateurs de jeux vidéo et les sons cool qu’ils produisent. Aujourd’hui, nous écoutons le Faxanadu de Hudson pour la NES. C’est sombre et maussade, comme 2020, mais d’une manière plus attachante.

Faxanadu était un RPG d’action NES / Famicom qui a frappé le Japon en 1987 et les États-Unis en 1989. C’est un peu difficile et définitivement archaïque, mais il vaut probablement la peine d’essayer pour deux raisons. Tout d’abord, c’est incroyablement atmosphérique. Votre aventure à l’intérieur de l’arbre du monde malade est sombre, maussade et étrange. Les «nains» maléfiques que vous êtes censés combattre ressemblent plus à de monstrueux rejetons de H.R. Giger qu’à n’importe quoi de Tolkien. La traduction anglaise douteuse de Nintendo ne fait qu’ajouter à l’ambiance étrange.

Et puis il y a la musique. Comme pour beaucoup de bonnes bandes-son NES, un tas de ses pistes ne prennent que quelques secondes pour se lancer dans des mélodies accrocheuses, ce qui donne de petites chansons qui peuvent rester dans votre cerveau comme des éclats agréables et mélodieux. Mais alors, l’autre moitié de la bande-son est inhabituellement atmosphérique, allant plus pour l’humeur et le ton que la plupart des NES OST.

Écoutons. Playlist:

Nintendo / Hudson / Iamspider (YouTube)

« Thème d’ouverture » (tous les titres créés par l’outil de mise en ligne YouTube) vous donne un petit aperçu de ce qui va arriver. Le thème de l’écran de mot de passe «Mantra» ressemble à une boucle de 10 secondes, mais se lance ensuite dans une mélodie élégiaque. «Le Royaume» crée une ambiance lorsque vous explorez la première ville, ruinée par les nains. Prenez vos 1500 «Or» au roi, achetez un poignard de merde, puis dirigez-vous vers «The Overworld». Ahh ouais, il y a la merde désinvolte qui a inspiré mille guitaristes.

Par exemple.

Au fur et à mesure que le jeu progresse, les airs deviennent de plus en plus anxieux, tactiles, étranges. C’est difficile à décrire avec des genres typiques, mais tout s’adapte au monde grungy de Faxanadu comme un gant, un acteur crucial dans l’atmosphère d’un jeu NES à atmosphère intense. Les chiptunes sont parfois leur propre truc, n’est-ce pas?

Faxanadu a été composé par Jun Chikuma, une femme aux multiples talents dont j’aurai plus à dire dans un futur Morning Music. Mais il suffit de dire qu’elle a inventé la musique Bomberman et peut être un génie. Moi-même, je ne peux que justifier l’une de ces affirmations.

Pour autant que je sache, Faxanadu n’a jamais obtenu de sortie de bande originale ni d’arrangement officiel, mais sa page VGMdb montre que sa musique est apparue sur au moins deux douzaines d’albums de fans de NES. Certaines personnes ont juste fait un rap à ce sujet, l’une des nombreuses façons de rester occupé pendant la peste en cours.

Le jeu n’explique jamais son titre, alors mon jeune esprit a été époustouflé quand j’ai appris qu’il s’agissait d’une combinaison de «Famicom» et de «Xanadu», ce dernier étant la célèbre série proto-Action-RPG de Falcom. Donc Faxanadu était une version (très différente, étrange) de Xanadu pour la Famicom. Huh!

Et n’oubliez jamais …

Capture d’écran profonde: Nintendo / Hudson / Kotaku

C’est la fin de la musique du matin d’aujourd’hui, et je vous verrai tôt demain. Dites bonjour dans les commentaires ci-dessous! «Il y a une marque de« commentaires »par le trou de la serrure», pourrait dire Faxanadu. …Non? D’accord, idk. Ehh, va toucher du poison.