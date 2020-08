La première de la nouvelle génération de consoles se rapproche, et, avec cela, viennent les questions de nombreux joueurs, notamment en ce qui concerne les jeux qui auront leur grande première sur ces nouvelles plateformes. L’un des titres qui a joué dans une nouvelle série de questions est, bien sûr, l’un des Simulateurs de football les plus attendus: FIFA 21.

Lors d’une séance de questions-réponses sur ses réseaux sociaux, la société a proposé certaines des données les plus intéressantes aux joueurs. Bien qu’il soit possible de suivre les progrès réalisés dans le version des consoles actuelles sur PlayStation 5 et Xbox Series X Grâce au bien connu Double Right, la société a confirmé l’absence d’une fonctionnalité intéressante pour les joueurs.

Le jeu croisé o le jeu croisé ne sera pas disponible, donc les joueurs d’autres plates-formes ne pourront pas rivaliser ensemble. Cela affecte aussi bien ceux qui veulent jouer dans la même génération que dans une autre génération. Quelque chose qui, pour beaucoup, a été une grande surprise car ils s’attendaient à ce qu’au moins, entre différentes générations d’une même entreprise, il soit possible de profiter de cette fonction.

En revanche, nombreux sont les joueurs qui espèrent que c’est l’un des éléments qui changera à l’avenir avec une mise à jour. Mais en attendant, les joueurs peuvent déjà se préparer pour la grande arrivée de FIFA 21, titre qui sera disponible à partir du 9 octobre sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et nouvelle génération de consoles plus tard.