Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

14.08.2020 19h27

Fin du mois dernier, FIFA 21 est devenu impliqué dans la controverse en raison de la révélation de sa couverture désastreuse. Dans l’espoir que vous oubliez déjà tous les mèmes que cela a causés, EA Sports a publié une nouvelle bande-annonce pour ce jeu axé sur le Mode carrière et toutes les innovations qu’il présentera.

La vidéo met en évidence les changements suivants:

– Simulation de jeu interactive: vous serez désormais en mesure d’influencer davantage lors de la simulation d’un jeu, puisque vous pouvez y jouer quand vous le souhaitez, tirer des pénalités, observer les statistiques des joueurs et apporter des modifications.

– Développement des joueurs: vous pouvez changer la position des joueurs et planifier des plans de développement pour chacun.

– Entraînement actif: vous pouvez programmer des pauses, tout comme les entraînements deviennent interactifs.

– Nouvelles options de transfert: le marché des transferts devient plus réaliste.

– Opposition I.A. amélioré: les joueurs adverses sont devenus plus intelligents.

Sans doute, EA Sports a accordé beaucoup d’attention à la revitalisation de ce mode de jeu, j’espère qu’il est aussi bon que la bande-annonce le promet. FIFA 21 est en vente pour Xbox One, PS4, Switch et PC le 6 octobre 2020.

