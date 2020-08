Les joueurs ont déjà hâte de connaître les bonnes nouvelles qui seront présentes dans le nouveau simulateur de football d’Electronic Arts. Et la meilleure chose est qu’il nous reste très peu de choses pour voir ses bonnes nouvelles. Après avoir confirmé ce que serait sa couverture et montré un peu au-dessus certains éléments qui seront présents dans le jeu, il est temps de aller plus loin et profiter de son gameplay.

EA Sports est clair et sait déjà quand il veut montrer ce premier gameplay à ses joueurs. Alors que la première de ce grand titre est prévue pour le 9 octobre, les joueurs auront l’occasion de découvrir un aperçu de son gameplay le 4 août à partir de 17h00. lors d’une diffusion en direct afin que tous les fans puissent participer et voir la bonne nouvelle.

Bien sûr, ils n’ont pas révélé ce on peut voir pendant ce gameplay, bien qu’il soit censé y avoir de nouvelles fonctionnalités dans ses mécanismes et systèmes jouables. L’un des points que nous n’avons peut-être pas l’occasion de voir, pour le moment, est l’arrivée de nouveaux modes de jeu ou de ceux que nous avons déjà rencontrés mais reviennent avec une nouvelle force pour le terrain.

En attendant, nous vous rappelons que vous pouvez lancer le compte à rebours pour ce grand événement qui aura lieu le 4 août à 17h00. En revanche, pour les plus impatients, FIFA 21 fera sa grande première le 9 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Plus tard aussi sortira sur Xbox Series X et PlayStation 5.