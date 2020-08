Avec FIFA 21 chevauchant à la fois la génération actuelle et la prochaine génération de consoles, les fans sont naturellement impatients de savoir si le jeu prendra en charge le jeu croisé ou intergénérationnel. Après tout, si un joueur a une PS4 et que son ami a une PS5, il sera important pour lui de pouvoir jouer sur ces deux consoles.

Malheureusement, EA Sport vient de partager de mauvaises nouvelles. Quiconque s’interroge sur la mise à niveau vers une PS5 ou une Xbox Series X voudra peut-être attendre à moins d’être certain que ses amis feront de même.

Cela dit, il y a au moins une petite lueur d’espoir quand il s’agit de jouer à FIFA Ultimate Team avec un ami. Ceux qui cherchent à mettre à niveau leurs consoles n’auront pas à tout recommencer à zéro s’ils ont commencé sur une PS4 ou une Xbox One.

Vous ne pourrez pas jouer sur plusieurs générations de consoles ni jouer en cross-play dans # FIFA21. Cependant, vous pourrez reporter votre progression FUT de PS4 à PS5 et Xbox 1 à Xbox Series X.

FIFA 21 prend-il en charge le crossplay?

Malheureusement, non, FIFA 21 ne prend pas en charge le crossplay. Non seulement les joueurs Xbox One et PS4 ne peuvent pas jouer ensemble, mais il est également impossible pour un propriétaire de PS4 et PS5 de profiter du jeu inter-générations de FIFA 21.

Cela rendra probablement les décisions de mise à niveau plus difficiles pour les joueurs qui aiment jouer avec leurs amis. Il ne sera pas possible de jouer à FUT avec un ami à moins qu’il n’utilise le même matériel. Le manque de crossplay de FIFA 21 en fait un défi particulier.

En tant que tel, acheter une PS5 ou une Xbox Series X au lancement n’aura de sens que si vos amis envisagent également d’en obtenir une – ce qui, pour un jeu qui fonctionne parfaitement sur les consoles de la génération actuelle, ne vaut peut-être pas le prix.

Les données FUT sont-elles transmises à la PS5 et à la Xbox Series X?

La bonne nouvelle est que, apparemment, même si ceux qui commencent à jouer à FIFA 21 sur une PS4 ou Xbox One ne pourront pas profiter du crossplay, ils pourront transférer leurs données de sauvegarde sur une PS5 ou Xbox Series X si et quand ils choisissez de mettre à niveau.

Cela étant, de nombreuses personnes choisiront probablement de ne pas devenir des utilisateurs précoces, car elles peuvent retarder l’obtention d’une console de nouvelle génération sans perdre aucun avantage.

Quoi qu’il en soit, c’est un peu un coup dur de découvrir que FIFA 21 ne proposera aucune forme de jeu croisé ou intergénérationnel au lancement. EA a laissé entendre que cela pourrait être disponible plus tard, mais il vaut la peine de supposer que ce ne sera pas la priorité absolue de l’entreprise.

