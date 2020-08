© Konami

Le mois dernier, Konami Pro Evolution Soccer Le directeur de la marque pour l’Amérique latine a déclaré que la longue série de football « se rapprochait » d’une éventuelle sortie sur Nintendo Switch.

Aussi prometteur que cela puisse paraître à l’époque, il semble qu’il n’y ait rien de prévu pour cette année. Le responsable de la marque européenne du PSE, Lennart Bobzien, l’a confirmé dans une récente interview avec Eurogamer:

J’aimerais parler de Nintendo Switch. EA publie une demi-version **** de FIFA sur Switch. N’y a-t-il pas une grande opportunité sur Switch pour une très bonne version de PES qui n’est pas seulement une version c *** des principaux jeux? Konami va-t-il entrer dans la brèche et sauver les propriétaires de Switch qui recherchent cette expérience?

Lennart Bobzien: J’ai un Switch à la maison. J’adore le Switch en tant que console. Mais je ne peux que commenter PES 2021, et cela ne sera disponible que sur la génération de console actuelle, ce qui signifie PS4, Xbox One et PC via Steam. Il n’y aura pas de version Switch pour cette année.