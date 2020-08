Après plusieurs retards, il semble maintenant que nous voyons un peu de lumière sur l’horizon de lancement de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, car nous apprenons de plus en plus d’informations sur cette nouvelle version, comme par exemple comment son système multijoueur fonctionne uniquement en ligne. Cependant, cette fois, les informations ne sont pas liées aux caractéristiques du jeu, mais à ses fichiers eux-mêmes, puisque nous connaissons enfin le taille que sa version numérique occupera lorsqu’elle arrivera enfin sur Nintendo Switch.

Ceux qui préfèrent le format numérique au format physique doivent être très conscients de la taille des différents titres qu’ils téléchargent via le eShop de Nintendo Commutateur, il est donc toujours apprécié de connaître à l’avance la taille d’un jeu spécifique qui nous intéresse, afin de pouvoir nous préparer. A cette occasion, la taille que nous avons connue est celle de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition au format numérique et, si nous voulons cette option, nous n’aurons d’autre choix que d’avoir au moins 4,0 Go gratuits sur nos consoles hybrides pour commencer à créer notre propre monde avec nos propres personnages. Cependant, et comme on peut le voir, ce n’est pas un jeu particulièrement lourd, surtout si on le compare à ceux qui dépassent 10 Go, il n’y a donc pas grand chose à s’inquiéter pour se lancer dans cette grande aventure dans laquelle l’imagination (et ressources du programme) est la seule limite.

De cette façon, nous ne pouvons que continuer à attendre autre chose pour pouvoir jouer à Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, seul ou en mode multijoueur uniquement en ligne. Et vous, obtiendrez-vous une copie de ce jeu ou faites-vous partie de ceux qui auraient préféré qu’il inclue également un mode multijoueur local?

