Le catalogue Xbox Game Pass continue de croître. Cette fois, il l’a fait avec l’arrivée d’un JRPG classique qui est tombé amoureux de beaucoup à l’ère PlayStation. Nous parlons de Final Fantasy VII.

Ainsi, à partir d’aujourd’hui, les utilisateurs du Xbox Game Pass sur Xbox One et PC ont la possibilité de télécharger Final Fantasy VII. Pour ce faire, il leur suffit de le chercher dans le catalogue du service, soit sur Xbox One, soit dans l’application Xbox pour PC.

Gardez à l’esprit que Final Fantasy VII pèse 3,45 Go. Assurez-vous donc que vous disposez de cet espace disponible sur votre disque dur pour l’obtenir.

Un Final Fantasy VII avec des améliorations de la qualité de vie

Il est important de noter que cette version de Final Fantasy VII n’est pas exactement la même que celle que nous avons jouée sur PlayStation. Ce qui se passe, c’est qu’il s’agit d’une sorte de remasterisation qui ajoute plusieurs améliorations de la qualité de vie.

Pour commencer, il propose des graphismes à l’échelle haute définition, ainsi que des options qui cherchent à en faire une expérience plus décontractée. Par exemple, vous pouvez éviter de vous battre ou tripler la vitesse du jeu.

