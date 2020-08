Les joueurs PlayStation 4 ont de la chance. Non seulement son vaste catalogue est prometteur, mais les joueurs peuvent profiter d’une grande variété de contenus. Sans aucun doute, une proposition des plus intéressantes qui garantit aux joueurs de pouvoir voir une série de grandes nouveautés qui sont les plus attrayantes, surtout lorsque cela est couplé avec les options présent dans Final Fantasy XIV Online.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, le titre a une version d’essai gratuite. En cela, nous pourrions profiter d’une bonne quantité de contenu qui s’étend maintenant pour nous surprendre avec une base encore plus grande. Cela a été confirmé par Sony lui-même via le twitter PlayStation où ils ont annoncé une grande surprise pour les fans de Final Fantasy XIV.

Le contenu de cette démo a été augmenté, ajoutant actuellement l’extension Heavensward. Sans aucun doute une proposition des plus intéressantes pour les joueurs les plus désireux d’essayer les grandes nouveautés qui sont présent dans ce vaste monde en ligne. En fait, c’est l’une des propositions les plus plébiscitées par les joueurs, qui bénéficient d’une bonne base de missions et de combats proposés.

Final Fantasy XIV en ligne voir votre contenu ajouté sur PlayStation 4. C’est l’une des propositions les plus intéressantes pour les joueurs qui, actuellement, peuvent mener à bien leurs grands combats et toutes sortes de missions pour avancer avec leur personnage. Quelque chose que nous pouvons faire à la fois seuls et avec une bonne base d’amis présents.