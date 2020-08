Aujourd’hui, de nombreux joueurs sont impatients de voir la deuxième partie de Remake de Final Fantasy VII ou pour connaître les bonnes nouvelles de ce nouveau projet qui, aujourd’hui, s’appelle Projet Athia. Mais il semble que le studio aurait le temps de développer entre-temps un nouveau titre pour sa saga la plus aboutie et cela parmi tous les fans est déjà connu sous le nom de Final Fantasy XVI.

Pour le moment, aucune information officielle n’est connue sur ce titre, mais le données partagées par Navtra, vérifié par Resetera, soulignent que l’annonce est plus proche que ce que les joueurs et les fans peuvent imaginer. Un commentaire qui, pour beaucoup, a été une surprise puisqu’il se retrouve dans la conversation qui a porté sur le Exclusivité Spider-Man dans Marvels Avengers.

Projet Athia | Square Enix

Parallèlement à ce commentaire, l’initié mentionne qu’il s’agit actuellement de la première collaboration, sinon du projet Athia, qui fait partie d’une série de grandes collaborations entre Sony et Square Enix. Même si je m’attendais à ces collaborations la lumière vient pendant l’état des lieux de ce mois-ci, confirme que maintenant il ne sait pas comment ils seront annoncés, mais qu’ils le feront.

D’un autre côté, il est confiant en disant que ce nouvel épisode de Final Fantasy Il est plus avancé que Project Athia et qu’il est prêt à être montré, même si lors de son annonce, la préférence a été donnée à cette deuxième position qu’il s’agit d’un monde ouvert et d’un jeu original. Bien sûr, il faut attendre encore un peu les nouvelles et, bien sûr, voir si finalement Square Enix est prêt à le montrer bientôt.