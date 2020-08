Les titres indépendants se sont taillé une place énorme, non seulement dans nos bibliothèques de jeux vidéo, mais dans nos cœurs. Actuellement, la scène du jeu vidéo ne peut se concevoir sans ces titres indépendants, développés par de petites entreprises, souvent peu nombreuses, qui veulent voir le jour sur n’importe quelle plateforme. Light and Shadow est le thème du jeu dont nous allons parler dans cette actualité: Projection: première lumière, titre développé par Shadowplay Studios et Swety Chair Studio et distribué par Blowfish Studios.

Un jeu d’ombre et de lumière

Projection: First Light est l’un de ces jeux qui dès que vous les voyez vous êtes étonné, et ce n’est pas pour moins, puisque nous sommes face à un jeu dont l’esthétique est faite par marionnettes d’ombre. Dans cette aventure de lumière et d’ombre, nous accompagnons Greta dans un voyage vers ses retrouvailles personnelles, voyageant à travers différents lieux et époques comme la Chine, l’Angleterre victorienne, la Turquie, l’Indonésie et bien d’autres, rencontrant différents personnages légendaires et combattant des créatures mythologiques. Pour aider notre protagoniste dans son voyage, nous devons jouer avec les lumières et les ombres pour créer des plates-formes et ainsi surmonter différents obstacles qui mèneront Greta à une conclusion réussie.

Projection: First Light allumera ensuite l’eShop Nintendo Switch 29 septembre. Et vous, allez-vous aider Greta dans cette fantastique aventure?

