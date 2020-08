ESTNN décompose les quatre manches de NA Est avant le FNCS Chapitre 2 – Saison 3

NA East occupe le devant de la scène dans notre deuxième analyse des prochaines finales FNCS. Cette région compte sans aucun doute certains des joueurs Fortnite les plus reconnaissables au monde. Le chef parmi eux est Bugha, le champion de la Coupe du monde de Fortnite. Même avec 3 millions de dollars en banque, Bugha cherche toujours plus de victoires. La même mentalité s’applique aux 400 joueurs qui ont atteint ce stade.

Chapitre 2 – La saison 3, en général, a produit des moments de tournoi passionnants. Cependant, tout se terminera ce week-end avec le champion FNCS remportant 50K USD. Avant de décomposer chaque manche, regardons le format avant la finale de ce week-end.

Epic Games a séparé les 400 meilleurs joueurs des qualifications FNCS en quatre manches, chacune avec 100 joueurs. Les quatre manches dureront trois heures avec six matchs au total. À la fin des manches, les 25 meilleurs joueurs par manche accéderont à la grande finale. Un seul joueur remportera le grand prix et la hache des champions. Jetons un coup d’œil aux quatre manches et identifions quelques-uns des meilleurs joueurs.

NA East Heat de 13 h à 16 h HNE le 14 août

Heat One présente un nombre notable de joueurs de haut niveau dans la région NA East. Scoped mérite d’être mentionné dès le départ, compte tenu de son succès dans les tournois en solo. Bien qu’il ait eu du mal à rester motivé dans le chapitre 2 – Saison 3, Scoped est l’un des meilleurs joueurs de NA East. Plus récemment, il a pris la sixième place de la grande finale FNCS Invitational. Il est certainement un candidat digne pour atteindre les finales FNCS cette fois-ci également.

Co1azo, Ajerss et mero sont également des élites de contrôleurs qui cherchent à faire sensation lors de la grande finale. Des trois, Mero a toujours bien joué lors des qualifications. Cependant, Co1azo et Ajerrs se sont également présentés récemment dans des tournois en solo.

Le nom le plus remarquable de cette manche est le roi de la Solo Cash Cup lui-même, NRG Unknown. Après être passé d’un contrôleur à un clavier et une souris, Unknown n’a pas connu le même niveau de succès. Quoi qu’il en soit, Inconnu est arrivé jusqu’ici et pourrait sans aucun doute se mériter une place dans la grande finale.

L’un des meilleurs joueurs de NA West, Liquid Riversan, s’est rendu à NA East pour le FNCS et se retrouve en première phase. Nous avons vu des joueurs comme NRG Edgey et Liquid Cented trouver un succès immédiat après avoir changé de région, et Riversan cherche à faire de même. Il a terminé le FNCS Qualifier 3 à la 15e place. Tout ce dont il a besoin, c’est d’un top 25 pour atteindre la grande finale. Certains autres méritent d’être considérés dans la chaleur un sont Klass, Pure Deyy, nanolite, E11 Grazca, TSM MackWood et Acorn.

NA East Heat de 14 h à 17 h 00 HNE le 14 août

Heat Two propose des joueurs solo exceptionnels. Tout d’abord, nous avons TSM Khanada, qui a remporté plusieurs Solo Cash Cups au cours des deux dernières saisons de Fortnite. Dans le chapitre 2 – Saison 3, Khanada a joué exceptionnellement bien dans les qualifications FNCS. Il a terminé troisième de la qualification 1, dixième de la qualification 2 et 11e de la qualification 3. Il est l’un des meilleurs joueurs solo de NA East et devrait se frayer un chemin dans la grande finale.

NRG Clix participera à la deuxième manche après avoir atteint la finale des quatre éliminatoires. Il s’est qualifié trois fois sur quatre pour la deuxième étape de la compétition FNCS de cette saison. Mécaniquement, Clix est l’un des meilleurs pour jouer à Fortnite. Avec FaZe Bizzle probablement aux côtés de son entraîneur, attendez-vous à ce que Clix accède à la grande finale et se disputera son premier championnat FNCS.

Heat Two comprend également le commandement TSM à trois reprises finaliste FNCS. Nous avons vu de quoi Commandement était capable dans les compétitions en solo la saison dernière. Il a remporté la première semaine du FNCS Invitational et a terminé à la 21e place au général. Le talent de Commandment est incontestable. Il en aura besoin de chaque once pour se qualifier hors des manches. Comme beaucoup d’autres, Commandment est à la recherche de son premier titre FNCS.

SEN Aspect est un autre nom qui vaut la peine d’être recherché pour se diriger vers les finales FNCS. De retour dans la saison X et le chapitre 2 – Saison 1, il était sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs en solo. Tout récemment, Aspect est réapparu en tant que meilleur joueur solo. Il a pris la 15e place à l’Open en ligne DreamHack de juillet. Aspect a ensuite éliminé deux qualifications pour la deuxième étape. Il pourrait faire tourner quelques têtes dans la chaleur de deux. Les autres joueurs notables de la deuxième manche incluent 100T Ceice, OwlFN, cizlucky, nosh et Vanish Jahq.

NA East Heat 15h – 13h à 16h HNE le 15/08

Le duo exceptionnel de NRG Edgey et Liquid Cented ouvre la voie dans la troisième vague. Malheureusement, ils rouleront en solo dans ce tournoi. Edgey a pris la dixième place du premier FNCS Qualifier, ce qui l’a amené à ce point de la compétition. Cented s’est un peu mieux comporté. Il a participé à l’Open en ligne NA West DreamHack de juillet, remportant une troisième place. Il a ensuite terminé à la deuxième place de la Bugha’s Throwback Cup. Cented devrait être sur la voie rapide vers la grande finale.

FNCS Invitational Champion Furious n’avait pas ralenti du tout depuis sa victoire majeure la saison dernière. Il a notamment terminé deuxième des qualifications 3. Furious a également une série de finitions impressionnantes en Solo Cash Cup. Il espère conserver son élan de la saison dernière en finale de la FNCS.

OA Whofishy est un joueur qui continue de faire la une des journaux dans la région de NA Est. Après avoir pris la dixième place du FNCS Invitational de la saison dernière, Whofishy a obtenu une 13e et une 4e place dans deux tournois DreamHack Online Open distincts. Il a complété les qualifications FNCS avec une paire de quatrièmes places. Attendez-vous à des résultats de Whofishy dans la troisième manche.

Reverse2k a également été sur une belle course ces derniers temps après s’être séparé de Team SoloMid. Il a pris la troisième place du Qualifier 3 et recherche une autre organisation. La motivation de Reverse2k ne manque pas à l’entrée des manches. D’autres notables dans cette chaleur sont les plus illest, NRG Zayt, Marzz et vsB Grandma.

NA East Heat 16 h – 17 h à 20 h HNE le 15/08

La chaleur quatre produira inévitablement des feux d’artifice étant donné la quantité de talent à l’intérieur. Premièrement, nous avons le champion de la Coupe du monde de Fortnite, Bugha. Il reste l’un des meilleurs joueurs solos au monde, même un an retiré de sa journée de 3 millions de dollars. Dernièrement, Bugha a réussi une deuxième, dixième et treizième place lors des trois derniers éliminatoires FNCS. Il cherchera son premier titre FNCS.

Le STRETCH liquide est également présent dans cette chaleur. Non seulement il est l’ancien partenaire du duo de Bugha, mais STRETCH est sans doute le meilleur joueur solo de la région de NA East. Il a remporté le DreamHack Online Open de juillet et le deuxième FNCS Qualifier. STRETCH résonne bien avec cette méta et devrait réussir malgré la concurrence acharnée.

Après son interdiction de 30 jours, BBG Bucke est de retour et prêt à montrer à quel point il est talentueux chez Fortnite. Ses résultats de qualification s’élevaient à un deuxième et un quatorzième les jours un et quatre, respectivement. Bucke a également terminé parmi les 20 premiers de l’Open en ligne DreamHack d’août. Il est facilement l’un des favoris pour atteindre la grande finale.

FaZe Dubs est également de retour d’une interdiction de 30 jours et continue de mettre en valeur ses compétences d’élite. Il s’est qualifié deux fois pour la deuxième étape FNCS et a pris la quatrième place de la Bugha Throwback Cup. N’oublions pas la deuxième place de Dubs derrière STRETCH dans la compétition DreamHack de juillet. Une victoire dans FNCS Chapitre 2 – Saison 3 pour Dubs serait déterminante pour la carrière.

La manche finale sera la plus dure de toutes. Certains autres joueurs exceptionnels dans cette série incluent BBG Calc, TSM ZexRow, Avery, Ghost Clarity, Assault, LG Slackes et bien d’autres.

Fortnite Champion Series Chapitre 2 – Les manches de la saison 3 commencent ce vendredi et se termineront dimanche. Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et mises à jour Fortnite!