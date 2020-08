Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, l’annonce de Aeon doit mourir!, beat’em up inspiré par son homonyme dans le monde de l’anime et son arrivée sur Nintendo Switch en 2021, ont été assombries par déclarations, accusations et autre linge sale, de divers membres du développeur en charge du titre en question, Limestone Games. Maintenant, alors qu’ils n’ont pas encore fait 24 heures de bombardement, nous recevons des nouvelles de ce qui semble être l’un des feuilletons de cette année.

Et c’est le propre distributeur en charge d’Aeon Must Die! Focus Home Interactif, le dernier à se positionner à cet égard. Ensuite, nous vous laissons le tweet en question, ainsi que la traduction du texte qui est inclus dans votre déclaration, où ils font directement référence à ce triste controverse qui, nous l’espérons, sera résolu de la meilleure façon possible pour tous ceux qui pourraient être affectés:

Notre déclaration concernant Limestone Games et Aeon Must Die!. pic.twitter.com/75ldhtp27T – Focus Home Interactive (@FocusHome) 7 août 2020

Chez Focus Home Interactive, nous avons toujours félicité et soutenu tous nos studios partenaires et les développeurs eux-mêmes qui composent les différentes équipes créatives. Nous sommes fiers de pouvoir traiter avec nos propres employés et développeurs tiers de manière juste et respectueuse et cela ne changera pas. Focus Home Interactive a été informé des graves allégations soulevées par divers travailleurs de Limestone qui ont travaillé au développement du jeu vidéo Aeon Must Die! Ces plaintes s’adressent à Limestone, créateur du titre, mais en tant qu’éditeur de ce jeu vidéo, Focus enquête attentivement sur ces allégations et présentera les conclusions nécessaires si elles s’avèrent fondées, pour prendre ultérieurement toutes les mesures appropriées. Aucun autre commentaire ne sera partagé tant que nous n’aurons pas une vision plus claire et plus complète de cette question.

