Google suit les traces d’Apple et Fortnite a été banni du Play Store pour violation des politiques du magasin.

Ce fut un jour très important sur le marché du jeu mobile après la guerre qui a éclaté lorsque Apple a retiré Fortnite de l’App Store au moment de la sortie du jeu. Jeux épiques a intégré une option de paiement externe afin que l’utilisateur puisse acheter des devises virtuelles dans le jeu directement auprès d’Epic.

Bien que Fortnite soit toujours disponible sur Android, nous ne pouvons plus l’avoir sur le Play Store car il enfreint nos politiques.Désormais, Google a suivi les traces de ceux de Cupertino, car si Fortnite est disponible sur Android grâce à des magasins tels que l’application Epic Games ou le Samsung Galaxy Store, a été supprimé du Google Play Store pour les mêmes raisons qu’Apple a dû supprimer le jeu de l’App Store. Voici ce que Google a déclaré dans une déclaration à The Verge:

« L’environnement ouvert d’Android permet aux développeurs de distribuer des applications dans plusieurs magasins. Pour les développeurs de jeux qui choisissent d’utiliser le Play Store, nous avons des politiques cohérentes qui sont équitables pour les développeurs et assurent la sécurité du magasin pour les utilisateurs. Bien que Fortnite est toujours disponible sur Android, nous ne pouvons plus l’avoir sur le Play Store car cela enfreint nos politiques. Cependant, nous nous réjouissons de l’opportunité de poursuivre nos discussions avec Epic pour ramener Fortnite sur Google Play « , indique le communiqué.

The Verge rappelle également qu’il y a plus d’un an, Epic avait déjà exprimé leur désaccord sur l’inconvénient dans lequel sont toutes les applications pour Android qui ne sont pas distribuées via le Google Play Store et recommande aux joueurs de se tourner vers des magasins comme Samsung pour continuer leurs achats et téléchargements.

Pour l’instant, Epic la bataille juridique a déjà commencé contre Apple et il ne serait pas surprenant qu’il le fasse bientôt contre Google. En termes de communication avec ses fans, Epic Games fait la promotion du parodie d’une publicité Apple de 1984 avec le tag #FreeFortnite qui est rapidement devenue une tendance sur les réseaux sociaux.

En savoir plus: Fortnite.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["epic-games"]).setTargeting("genre", ["acción","battle-royale","shooter"]).setTargeting("game", ["fortnite"]).setTargeting("url_sha1", "bcc00d1f5c31e45594176ea36e17e57e0e49dfb9");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');