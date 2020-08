Ce n’est pas la première fois que Fortnite est accusé de plagier certains types de danses. Parmi les nombreux cas, l’un des plus célèbres était celui de [[LINK:EXTERNO|||https://neox.atresmedia.com/games/noticias/actualidad/un-famoso-musico-demanda-a-fortnite-por-plagio-video_201904305cc826440cf261b48870938f.html|||saxofonista Leo Pellegrino quien demandó a Epic Games por ‘robar’ su archiconocido baile]]. Dans ce cas, c’est l’application TikTok qui est devenue le protagoniste, en particulier l’utilisateur Ana Coto, a priori auteur de la danse virale qui, curieusement, a récemment été introduite dans Fortnite.

Tout commence quand patineuse Ana Coto Elle a mis en ligne une vidéo sur le réseau social dans laquelle on pouvait la voir danser sur les patins au rythme de la chanson Jenny From the Block de Jennifer Lopez. La vidéo est devenue virale sur TikTok, avec des milliers d’utilisateurs essayant d’imiter les mouvements d’Ana.

C’est là que ça entre en scène Fortnite avec une emote, Freewheelin, qui, comme vous pouvez le voir dans la vidéo comparative, semble répéter les mêmes schémas de danse que ceux d’Ana Coto. «Fortnite a copié la danse de roller-skating d’Ana Coto de Jenny From The Block qui est devenue virale en avril, inspirant la grande pénurie de patins à roulettes 2020. La vidéo originale a 15,7 millions de vues sur TikTok», Souligne l’utilisateur Morgan Sung via Twitter.

La danse n’a pas encore été déverrouillée mais compte tenu du mouvement provoqué dans les réseaux sociaux et qui sait si les accusations d’Ana Coto pourraient porter, Epic Games pourrait décider de reculer. Comme nous l’avons mentionné au début, ce n’est pas la première fois qu’Epic Games est impliqué dans une question de droits ou de plagiat d’artistes lors de l’introduction de nouvelles danses.