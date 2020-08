Fortnite Chapter 2 – La saison 4 est dans près d’une semaine avant de faire ses débuts tant attendus.

Après les deux dernières saisons assez longues, Epic Games semble être sur la bonne voie cette fois. Si la date de fin du chapitre 2 – Saison 3 tient ferme, ce sera la saison la plus courte depuis la saison X. La rumeur tourbillonne avec un thème croisé potentiel Fortnite x Marvel pour le chapitre 2 – Saison 4.

Fortnite a toujours été synonyme d’articles frais, d’emplacements amusants et d’un gameplay révolutionnaire. La saison prochaine étant presque arrivée, nous avons compilé une liste de souhaits de ce que nous aimerions voir lorsque le chapitre 2 – La saison 4 sortira la semaine prochaine.

Points d’intérêt classiques (POI)

La carte de Fortnite depuis le début du chapitre 2 a reçu une réponse mitigée de la base de joueurs collective. Les fans ont généralement accepté certains points d’intérêt comme Lazy Lake, Misty Meadows et l’Agence / Autorité. La plupart des autres endroits sont quelque peu oubliables. Pleasant Park, Retail Row et Salty Springs ont résisté à l’épreuve du temps du chapitre 1 au chapitre 2. Epic Games parvient à garder ces emplacements autour comme un rappel des débuts de Fortnite, qui est un concept rafraîchissant.

Le refus d’Epic de se séparer des points d’intérêt classiques signifie qu’ils n’ont pas oublié le passé. Il y a une quantité infinie d’emplacements des trois dernières années de Fortnite que les joueurs aimeraient revoir. Tiled Towers est le principal d’entre eux, compte tenu de son agencement emblématique qui a aidé à construire les profils compétitifs de Nick « NICKMERCS » Kolcheff et Aydan « Aydan » Conrad. Le chaos dans Tilted Towers a élevé Fortnite au niveau où même les non-joueurs ont reconnu le nom.

Chapitre 2 – La saison 4 est l’occasion idéale pour Epic de ramener des points d’intérêt classiques comme des tours inclinées. Il n’y a tout simplement aucune raison de ne pas le faire du point de vue des développeurs. Les joueurs accueilleraient des endroits comme Lazy Links, Wailing Woods, Haunted Hills, Polar Peak et même Greasy Grove à bras ouverts. Seul le temps dira si Epic décide d’ouvrir son coffre-fort et de ramener les fans aux débuts de Fortnite.

Moins de personnages non-joueurs ou aucun (PNJ)

Les personnages non-joueurs, ou PNJ, ne sont certainement pas un nouveau concept dans Fortnite: Battle Royale. Cube Monsters est apparu plusieurs fois, le plus récemment dans l’itération de Retail Row de la saison X. Maintenant, Epic Games semble avoir adopté les PNJ comme pilier du mode Battle Royale. Cependant, le paysage et le risque / récompense sont très différents de nos jours.

À partir du chapitre 2 – Saison 2, des points d’intérêt comme The Shark, The Grotto et The Agency ont engendré des PNJ sbires et un personnage de boss. Les hommes de main varient des tireurs d’élite aux bots ignorants, et il n’y a presque pas d’intermédiaire. Les patrons ne sont pas très différents à cet égard. Le butin mythique vaut certainement la peine de surmonter un barrage de tirs d’homme de main, mais le chapitre 2 – La saison 3 a créé un environnement beaucoup plus stressant pour les joueurs de Fortnite.

Epic Games a ramené des hommes de main et ajouté des boss comme Kit, Jules et Ocean dans le chapitre 2 – Saison 3. En général, les POI Mythic offraient le même risque / récompense que la saison précédente. Henchman pouvait toujours soit tirer un joueur du ciel ou rater tous ses tirs. Le problème du chapitre 2 – Saison 3 tournait autour de nouveaux PNJ connus sous le nom de Maraudeurs. Ces robots apparaissent de manière aléatoire sur la carte et continuent d’apparaître tout au long d’un match donné. Leurs armes vont des fusils de chasse aux bombes puantes et même à certains lance-roquettes mélangés à l’équation.

Les maraudeurs n’ajoutent rien de valeur à Fortnite: Battle Royale. Le butin laissé par ces PNJ ne vaut tout simplement pas le combat qui s’ensuivra. Les combats de maraudeurs coûtent généralement des matériaux et des objets de guérison. Pendant ce temps, le meilleur objet que les Maraudeurs abandonneraient serait des soins et un lance-roquettes. Les maraudeurs agressent également des joueurs à des distances variables, créent des combats avec des tiers gênants et n’ont pas leur place dans Fortnite. Chapitre 2 – La saison 4 ne devrait présenter des PNJ que dans les points de dépôt Mythic, à condition que les objets Mythic restent dans la saison suivante.

Armes mythiques équilibrées

La lame Infinity est devenue la première arme mythique de la saison 7 de Fortnite. Sa puissance est devenue un sujet de discussion important lors de la Winter Royale en 2018. Le psaume du joueur professionnel a remporté sept éliminations dans un match de tournoi, ce qui le porte à 12 éliminations au total. Après la saison 7, les armes mythiques n’apparaissent que sporadiquement. Chapitre 2 – La saison 2 a ramené les armes mythiques dans le giron de manière significative. La grotte, le requin, l’agence, le yacht et le gréement avaient chacun leur arme ou objet unique porté par un boss.

Ces POI présentaient des versions mythiques du Minigun, du fusil d’assaut, du grappler, de l’arc à flèche, du pistolet à tambour et du fusil d’assaut lourd. Entre de bonnes mains, n’importe laquelle de ces armes ou objets pourrait balancer complètement un lobby entier, qu’il soit compétitif ou occasionnel, en faveur d’un joueur ou d’une équipe. Plus particulièrement, le Minigun et le Drum Gun déchiraient les structures, les boucliers et la santé sans manquer un battement. Le fusil d’assaut de Skye est rapidement devenu l’arme la plus puissante du jeu à distance.

Chapitre 2 – La saison 3 a apporté plus de la même chose. Une cruche Mythic Chug, un fusil d’assaut Burst, un fusil de chasse, un fusil planeur et un lanceur d’ondes de choc sont entrés dans la mêlée. Encore une fois, les joueurs ont dû se battre à travers Henchman et le boss pour gagner ces armes et objets. En général, le concept a du sens, même dans le chapitre 2 – Saison 2. Avoir les meilleurs personnages de boss, les hommes de main et d’autres joueurs pour gagner des objets aussi puissants devrait être la façon dont les POI mythiques fonctionnent. Cependant, le problème réside dans la puissance de ces armes et objets.

Le Shockwave Launcher, en particulier, est ridicule. Le Glider Gun est similaire au Launcher mais dans une moindre mesure. D’un point de vue compétitif, le Shockwave Launcher est une reprise de hauteur libre sans aucun risque. N’oublions pas à quel point il est facile de lancer d’autres joueurs dans la tempête où ils finiront par tomber sous les dégâts de la tempête. Nous espérons que le chapitre 2 – La saison 4 supprimera complètement les objets mythiques. Mais sinon, Epic Games pourra peut-être produire une série d’armes et d’objets mythiques équitables qui ne détruiront pas un lobby entier sans pitié.

Lobbys de 150 joueurs

Les matchs publics à Fortnite sont devenus un autre sujet de conversation majeur depuis le début du chapitre 2. Qu’il s’agisse de solos, de duos ou d’équipes, les pubs sont une coquille de ce qu’ils étaient autrefois aux débuts de Fortnite: Battle Royale. La plupart des lobbies incluent un grand nombre de joueurs en sueur qui aspirent complètement le plaisir des matchs publics. Ce problème a doublé avec la suppression du matchmaking basé sur les compétences. Quelle que soit la liste de lecture, les lobbies meurent rapidement, ce qui rend les jeux publics moins agréables que les saisons précédentes.

Epic Games devrait envisager de créer au moins un mode à durée limitée (LTM) avec des lobbies de 150 joueurs dans le chapitre 2 – saison 4. Il n’y a aucune garantie que cela résoudra le problème avec les matchs publics, mais c’est au moins un début. Si Fortnite devait au moins tester un nombre plus élevé de joueurs dans les pubs, il devrait y avoir des jeux finaux plus divertissants et une sensation plus compétitive. Espérons qu’Epic pourra modifier les matchs publics pour créer une expérience plus gratifiante pour ceux qui préfèrent ne pas endurer le mode Arena.

Plus de tournois sur invitation seulement

Les vieux jours de Fortnite compétitif sont la véritable définition des débuts modestes. Personne ne s’attendait à ce que Fortnite explose d’un point de vue concurrentiel. Avance rapide jusqu’en juillet 2019 et Epic Games a produit un tournoi de la Coupe du monde de 30 millions de dollars. C’était sans doute le sommet de la compétition Fortnite. Des millions de personnes ont regardé à travers le monde alors qu’Epic remettait 3 millions de dollars aux vainqueurs duo Aqua et Nyhrox, suivis de 3 millions de dollars supplémentaires à Bugha. Avec des cagnottes insensées à gagner, Fortnite est passé de tournois sur invitation uniquement à des tournois en fonction du rang du mode Arena.

En général, les tournois ouverts sont un concept problématique. Il y a moins de deux semaines, un joueur utilisant des hacks à visée douce a atteint la grande finale d’un FNCS Qualifier sans être détecté. C’est là que réside le problème des tournois ouverts. On ne sait pas combien de joueurs utilisent des hacks indétectables et encaissent. Pour cette raison, les compétitions sur invitation seulement devraient faire leur retour dans le chapitre 2 – Saison 4.

Epic Games pourrait adopter un modèle similaire sur invitation uniquement pour la série de tournois Ninja Battles. Cette méthode pourrait potentiellement ramener les créateurs de contenu anciens dans le mix. La série de tournois de Ninja comprend des créateurs de contenu et des joueurs professionnels de différents niveaux de compétence. Epic Games est entièrement capable de mettre de côté une petite cagnotte pour une série de tournois amusants sur invitation uniquement. C’est juste une question de savoir s’ils choisissent de le faire ou non.

Notes de patch

Comme notre liste de souhaits Chapitre 2 – Saison 3, nous faisons campagne pour la réajout de notes de mise à jour dans Fortnite: Battle Royale. Les notes de mise à jour sont absentes depuis le chapitre 2 – Saison 1, et rien n’indique que Epic change de cours sur ce sujet. C’est dommage car les notes de patch sont presque une nécessité pour la santé mentale des joueurs du monde entier.

Sans eux, les joueurs se demandent ce que les développeurs peuvent ou non avoir changé. Au lieu de cela, la communauté doit se regrouper pour formuler la leur. Ce scénario ne devrait tout simplement jamais se produire dans aucun jeu. À ce jour, Epic Games n’a pas reconnu le manque de notes de mise à jour.

Qu’espérez-vous dans Fortnite Chapter 2 – Season 4? Faites-nous savoir sur Twitter @ESTNN. Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de mises à jour menant à la nouvelle saison.