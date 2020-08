Warner Bros.Interactive Entertainment et Epic Games ont officiellement annoncé aujourd’hui une nouvelle collaboration DC Comics pour Fortnite avec The Last Laugh Bundle, qui devrait sortir plus tard cet automne. La version comprendra un ensemble sur le thème DC Super-Villains pour le jeu, et il aura un PDSF de 29,99 $.

Le bundle sera disponible pour Fortnite sur les consoles Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch à partir du 17 novembre. Le bundle Last Laugh sera également disponible pour télécharger digitall via la boutique en jeu et les marchés numériques propriétaires. pour la période des fêtes. Vous pouvez également consulter l’illustration de l’emballage pour la prochaine version du bundle ci-dessous.

Fortnite: The Last Laugh comprend les éléments de jeu suivants:

* 1 000 V-Bucks

* Trois tenues: Le Joker, Poison Ivy, Midas Rex

* Trois Back Blings: Laugh Riot (réactif), Back Bloom, Midas Crest

* Quatre pioches: Bad Joke, The Joker’s Revenge, Ivy Axe, Kingmaker

* Choisissez une carte Contrail