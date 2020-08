Nous sommes sur le point de commencer l’un des événements les plus spectaculaires axés sur l’actualité de DC grâce à l’événement DC FanDome. En cela, de nombreuses entreprises annonceront de bonnes nouvelles, comme l’annonce attendue de Batman: Gotham Knights, le travail rumeur de WB Montréal qui se rapproche de cette grande annonce et, bien sûr, la confirmation des personnages présents.

Mais Epic Games n’a pu se contenir que ce week-end pour confirmer la bonne nouvelle à venir, mais a décidé de partager une série de nouvelles concernant le nouveau DLC qui arrivera à sa bataille royale liée aux méchants de DC, comme ils nous l’ont confirmé il y a quelques jours à peine pour nous montrer à quel point ils seront spectaculaires.

Mais quand ces skins cool arriveront-ils? Comme confirmé par l’entreprise elle-même, ceux-ci seront disponibles à partir de 17 novembre sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4. Bien sûr, ils n’arriveront pas seulement avec les skins, mais le DLC apportera 11 nouveaux éléments au jeu. De telle sorte que tous les joueurs qui acquièrent ce nouveau DLC auront une bonne dose de nouveautés liées à DC Comics.

Rappelez-vous qu’actuellement, Fortnite est dans l’un des moments les plus tendus compte tenu de la bataille actuelle entre Epic Games avec Apple et Google. Pour cette raison, il y a beaucoup de joueurs qui n’ont plus le titre disponible sur leurs mobiles, même si nous espérons que cela se concrétisera et enfin le bien-être des utilisateurs et des joueurs qui veulent profiter du titre est ce qui gagne vraiment.