Ce n’est pas la première fois merveille finit par faire partie de Fortnite. Epic Games Battle Royale est loin des chiffres atteints il y a quelques années, mais il reste le titre dans le genre le plus joué. Afin de continuer à attirer de nouveaux utilisateurs et de garder ceux-ci présents, Fortnite et Marvel se réuniront à nouveau dans un croisement spectaculaire.

Il y a quelques jours, plusieurs dataminers ont anticipé l’arrivée de Marvel sur Fortnite via les fichiers du jeu. Maintenant, le récit officiel du titre a confirmé la nouvelle, bien qu’avec un teaser bref et concis dans lequel nous pouvons voir Thor, peut-être l’un des grands protagonistes de la nouvelle saison.

Et c’est que selon les informations extraites par les dataminers, Marvel jouerait dans la nouvelle saison de Fortnite avec un contenu basé sur les bandes dessinées de la House of Ideas. Pour réchauffer les moteurs, Epic Games a publié une date précise: 27 août et dans lequel a priori beaucoup plus d’informations seraient officiellement publiées.

Quand il s’agit de fuites, Les skins et objets basés sur Marvel ne manqueront pas. En l’absence de confirmation, les dataminers ont également trouvé des informations concernant un skin Wolverine parmi de nombreux autres contenus basés sur la marque bien connue.