Après quelques semaines vraiment intenses dans les bureaux d’Epic Games en raison du conflit juridique avec Apple, la société se concentre à nouveau sur le Lancement de la saison 4 de Fortnite. À travers ses réseaux sociaux, le jeu a confirmé qu’il s’associerait à Marvel pour le contenu de la nouvelle saison. Cependant, pour le moment ils n’ont pas précisé les actualités que l’on peut trouver du 27 août.

Malgré le secret, tout indique que La saison 4 de Fortnite sera liée à Thor. Dans l’image partagée sur les réseaux, vous pouvez voir le dieu du tonnerre dans sa légendaire version de bande dessinée. Cependant, il semble que non seulement un skin de personnage sera offert, mais un récit complet qui se déroulera tout au long de la saison. Nous devrons être patients et attendre la semaine prochaine pour savoir ce qu’ils ont préparé.

pic.twitter.com/0U7fFnrTsW – Fortnite (@FortniteGame) 21 août 2020

Ce ne sera pas la première fois que Fortnite et Marvel font équipe, car leur histoire de collaborations remonte à 2018. La bataille royale a sauté dans le train des premières de Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame, offrant même la possibilité de se mettre sur les pieds de Thanos et, bien sûr, des Avengers. Il est clair que deux des plus grands produits de l’industrie du divertissement continueront de tirer parti de leur popularité pour obtenir du soutien.

Le problème « Fortnite » sur iOS

Malgré l’anticipation de la saison 4 de Fortnite, il est probable qu’une partie de la communauté perdra l’occasion d’en profiter. Nous parlons, évidemment, de joueurs iOS. Et est-ce que l’application ne peut pas recevoir de mises à jour après que Apple l’a supprimée de l’App Store. Si le conflit entre les deux sociétés n’est pas résolu la semaine prochaine, iOS sera laissé en dehors de la saison 4. Cela a été confirmé par Epic Games il y a quelques heures:

« Ce sont les derniers jours pour que toute la communauté Fortnite puisse jouer ensemble. Apple a bloqué Fortnite de l’App Store, empêchant ainsi les joueurs de se mettre à jour vers de nouvelles versions. Les joueurs sur les appareils iOS resteront dans la saison 3 lorsque les autres allez à la saison 4 qui sortira le 27 août. »

Plus inquiétant encore, Apple a insisté sur le fait qu’Epic Games doit adhérer aux règles de sa boutique numérique, sinon verrouillera votre compte développeur le 28 août. Ce qui précède signifie que Fortnite cessera de fonctionner sur iOS à la date indiquée, même sur les terminaux où il a été installé avant le crash. La semaine prochaine, oui ou oui, nous verrons un autre chapitre de la guerre entre Apple et Epic Games.

