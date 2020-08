ESTNN récapitule les demi-finales et examine tous les joueurs qui participeront à la finale de Fortnite Chapter 2 – Saison 3

La deuxième étape du chapitre 2 de la FNCS – Saison 3 s’est terminée dans les sept régions compétitives de Fortnite. Quatre cents joueurs sont entrés en guerre sur le champ de bataille Fortnite en Europe, NA East, NA West et Brésil pour atteindre le top 25 dans leur chaleur respective. Comme prévu, certains cœurs se sont brisés alors que plusieurs des meilleurs joueurs du monde n’avaient pas atteint la grande finale. Avec le reste de 5 millions de dollars et la hache des champions en jeu, ces concurrents déploieront tous leurs efforts alors que la quatrième série de tournois FNCS de Fortnite tire à sa fin.

Voyons à quoi ressemblent les grandes finales pour chaque région avant le dernier jour de compétition dans le chapitre 2 – Saison 3.

L’Europe 

Wave Advice, E11 TaySon, MCES Xsweeze et rezon n’ont pas remporté leurs manches respectives, leur assurant une place dans la grande finale. De ces quatre joueurs, rezon a compilé la performance la plus impressionnante. Le futur venu allemand a réussi deux Victory Royales et un énorme 27 éliminations en route pour 74 points dans la quatrième manche. Une victoire dans la grande finale couronnerait un chapitre 2 exceptionnel – Saison 3 pour rezon. E11 TaySon a également remporté deux Victory Royales et 21 éliminations dans la deuxième manche.

Plusieurs des meilleurs joueurs européens ont pu atteindre la grande finale, notamment BL Anas, EP Queasy, NRG benjyfishy, ​​KamiFN, Atlantis LeTsHe, 100T MrSavage, VP Kiryache42, FaZe Mongraal, Wave JannisZ, XL Wolfiez et OVA Noahyreli. Ces joueurs chercheront la hache des champions et le grand prix de 80 000 $ demain après-midi. Ce sera tout un spectacle de voir si un joueur comme benjyfishy peut remporter sa première victoire en tournoi majeur.

NA Est

Il y avait des noms méconnaissables au sommet des classements de NA Est dans la deuxième étape du chapitre 2 de la FNCS – Saison 3. Nobu Tragix YT, roqz, Xccept et BBG Calc ont remporté les manches un à quatre, respectivement. BBG Calc est le nom le plus reconnaissable, étant donné qu’il a remporté le championnat de la saison X avec TSM MackWood et TSM ZexRow. Le concurrent de Built By Gamers a obtenu 52 points en six matchs avec 16 éliminations et une Victory Royale.

Tragix, roqz et Xccept rejoindront Calc dans la grande finale, où les quatre et 96 autres s’affronteront pour 50 000 $ et la hache des champions. Parmi les autres noms qui se retrouveront en finale, citons le champion de la Coupe du monde Fortnite Bugha, Liquid STRETCH, TSM Khanada, NRG Ronaldo, Reverse2k, Avery, BBG Bucke, FaZe Dubs et XSET Shark. NA East devrait fournir des feux d’artifice lors de la grande finale.

NA Ouest

Les joueurs notables de NA West Maken, NRG EpikWhale et 100T Arkhram ont remporté les manches un à trois sans surprise. Maken a particulièrement bien joué, récoltant 80 points avec trois Victory Royales et 30 éliminations. Il aura besoin de plus de la même chose pour remporter le championnat.

EpikWhale et 100T Arkhram sont deux noms qui devraient être en tête du classement de la grande finale. Les 71 points d’EpikWhale lui ont valu la deuxième manche. Arkhram a compilé 72 points avec 27 éliminations et cherche sa deuxième victoire majeure ce mois-ci après avoir remporté le DreamHack Online Open de juillet. Un farfelu ringard a pris le premier dans la manche finale 59 points. 100T Falconer, EP wavy, XTRA verT, XTRA Quinn, EpikReet, 4DRStorm, Icy, Frapai et Jayrosez auront de solides chances de gagner demain compte tenu de leur longue histoire de tournois.

Brésil

MSG ZenxitGOD, User-c25cd6f09b, king iwnl et SNG KING ont été les quatre vainqueurs de la manche pour la région du Brésil. Certains reconnaîtront le triple vainqueur de la manche, qui était le joueur argentin hors pair de la Coupe du monde de Fortnite. Dans la troisième manche, le roi a réussi 66 points avec 25 éliminations insensées et deux Victory Royales.

La quatrième manche a produit un autre joueur nommé KING comme gagnant. KING de Team Singularity a remporté la victoire dans la qualification 1 et a fait plus de même dans la quatrième manche. Il a compilé un impressionnant 31 éliminations et une Victory Royale en route vers 76 points. Les 100 meilleurs joueurs ci-dessus seront en compétition pour un grand prix de 20 000 $ lors de la grande finale.

Océanie

BLS Muz et PWR digne sont sortis respectivement en tête des manches 1 et 2. Muz l’a fait avec 69 points et deux Victory Royales. Worthy a obtenu 52 points dans la deuxième manche avec une Victory Royale et 15 éliminations. Les 100 meilleurs joueurs indiqués ci-dessus seront en compétition pour le premier prix de 10 000 $. Certains noms notables incluent Jynx, RBK volx, x2Jesse, Link, Fresh, x2slaya, Breso, Caryion, PWR repulse et PWR looter.

Asie

Naetor et CR Strongest Giant ont remporté la première manche et remportent deux victoires contre de nombreux joueurs asiatiques de premier plan. Le CR Strongest Giant a réussi 59 points avec 17 éliminations et aucune Victory Royales. De l’autre côté, naetor a terminé avec 44 points, 13 éliminations et une Victory Royale. Ces deux hommes ouvrent la voie à l’approche de la grande finale. Les autres joueurs notables à se qualifier sont Riddle Bob, Rid WildHawk, CR Qjache, GW_Lettuce, Peterpan, CR RizArt et RiddleFire. Les finalistes de la région Asie seront en compétition pour un grand prix de 10 000 $.

Résultats finaux du Moyen-Orient

Cash Cup Warrior, mieux connu sous le nom de ASMR Spy, a obtenu 62 points et le premier titre de championnat FNCS dans la région du Moyen-Orient. En six matches, Spy a amassé 62 points avec une Victory Royale et 15 éliminations. En conséquence, il a acquis la récompense Axe des champions en jeu ainsi que 10 000 $. Monkey Phantom a pris la deuxième place, malgré l’égalité avec Modisk et Hellonsteam de l’équipe SAQR avec 55 points. Monkey Phantoms 18 éliminations ont fait la différence. Six des sept meilleurs joueurs ont remporté la Victory Royales, faisant de la finale du Moyen-Orient l’une des finales jusqu’à la fin.

Restez à l’écoute de l’ESTNN demain alors que Fortnite couronne encore sept autres champions FNCS!

