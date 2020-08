Découvrez les résultats du troisième qualificatif FNCS.

Les qualifications du Chapitre 2 de la FNCS – Saison 3 sont presque terminées après deux week-ends consécutifs de 9 heures de jeu plus par région. À travers trois qualifications, nous avons vu des visages familiers en tête des classements dans les sept domaines compétitifs de Fortnite. Certains des suspects habituels incluent DreamHack Online Open Champions Liquid STRETCH et 100T Arkhram, qui ont tous deux déjà obtenu leur ticket pour la deuxième étape. Avec 5 millions de dollars à gagner, le moment critique est désormais réservé à ceux qui ne sont pas encore qualifiés.

Il ne reste qu’un seul qualificatif après aujourd’hui avec des manches à venir. Gardez à l’esprit que le top 50 en Europe, NA Est, NA Ouest et Brésil obtiendra une place dans la deuxième étape. L’Asie, le Moyen-Orient et l’Océanie produisent tous 25 éliminatoires à chaque tournoi. Consultez les résultats des qualifications 1 et 2 pour voir qui sera jusqu’à présent dans la deuxième étape.

Cela dit, voyons comment l’action s’est déroulée lors de l’avant-dernier chapitre 2 de la FNCS – Qualification de la saison 3.

L’Europe 

Gambit Toose, de Russie, a pris la première place en Europe avec 55 points. Il a remporté deux des six matches de la grande finale tout en accumulant 18 éliminations. Cette victoire marque sa première dans le chapitre 2 – FNCS de la saison 3 et sa deuxième qualification consécutive pour la deuxième étape. Avec $ 5K USD dans sa poche, Toose cherchera une grande partie de la même chose dans le final FNCS Qualifier.

Le joueur français MCES Xsweeze a terminé à un point seulement derrière Toose à la deuxième place. Bien qu’il n’ait pas remporté de Victory Royale, les 21 éliminations de Xsweeze ont mené tous les autres joueurs dans la grande finale. Il s’est assuré une place dans les manches et a ajouté 4,2K $ US à ses revenus de carrière. Parmi les autres notables qui ont terminé dans le top 50, citons E11 TaySon, NRG benjyfishy, ​​XL Wolfiez et plusieurs autres.

NA Est

Après s’être caché dans les classements pendant plusieurs semaines consécutives, Pure Deyy a remporté sa première victoire en qualification FNCS. En six matches, Deyy a réussi une Victory Royale et 14 éliminations au total. Sa performance de 49 points lui a mis deux points d’avance sur la deuxième place. Ce résultat survient quelques semaines seulement après que Deyy ait bien joué au DreamHack Open. Gardez un œil sur Deyy alors qu’il continue sa tendance à la hausse.

FNCS Invitational Winner Furious a terminé le troisième qualificatif à la deuxième place. Il a égalé Deyy avec une Victory Royale et a même réussi plus d’éliminations que le vainqueur. Cependant, Furious a perdu quelques points de placement avant de prendre la première place. Néanmoins, Furious continue une série impressionnante de Fortnite s’étendant sur plusieurs saisons. L’ancien joueur de TSM, Reverse2k, a complété le top trois, également avec 47 points. Les 50 joueurs énumérés ci-dessus apparaîtront dans la deuxième étape.

NA Ouest

Une autre victoire du tournoi NA West Fortnite est revenue à Arkhram de 100 Thieves. Cette fois, Arkhram a fracassé toute la région avec 77 points en six matches, dont deux Victory Royales et 23 éliminations. Le jeune talentueux ne semble tout simplement pas ralentir, surtout compte tenu de sa victoire à l’Open en ligne DreamHack il y a seulement quelques semaines. Arkhram a pour objectif son deuxième championnat FNCS.

PZUHS a terminé à la deuxième place du classement général avec 66 points. Il s’est mérité une Victory Royale en plus de 17 éliminations. NA West standout maken a complété les trois premiers avec 62 points. Parmi les autres noms remarquables du top 50, citons DreamHack Online Open Champion 4DRStorm, NRG EpikWhale et XTRA verT.

Brésil

La bataille de deux joueurs argentins a eu lieu lors du troisième qualificatif FNCS brésilien. Le roi hors concours de la Coupe du monde de Fortnite a mené le peloton avant le match final. Cependant, son compatriote argentin 9z Rustyk a remporté l’avant-dernier match du tournoi, ce qui a contribué à sceller l’accord. Les 71 points de Rustyk proviennent de deux Victory Royales et de 21 éliminations. Il s’est désormais qualifié trois fois pour la deuxième étape.

King n’a pas atteint la première place avec 64 points. Malgré de bonnes performances lors du match final, il n’a pas pu éclipser 70 points. Après avoir remporté la deuxième qualification, King est en passe de devenir l’un des favoris de la région du Brésil. Un autre joueur brésilien de premier plan à Pulga a complété le top trois avec 54 points.

Océanie

Tyraxe a pris la première place en Océanie et a obtenu sa deuxième qualification consécutive pour la deuxième étape. Il n’a pas réussi une seule Victory Royale mais a compensé par 20 éliminations. Il passera aux manches avec les autres joueurs de l’OCE Movrickz et PRM jhk, qui ont tous deux terminé avec 58 points. L’un des meilleurs d’Océanie en volx a obtenu sa troisième qualification consécutive.

Asie

Le RIFFEX a remporté le troisième qualificatif FNCS d’Asie avec 58 points. Un mélange de constance, une Victory Royale et 12 éliminations ont valu au joueur asiatique sa première qualification pour la deuxième étape. Lui et 24 autres personnes énumérées ci-dessus se battront pour un poste en Grande Finale dans quelques semaines.

moyen-Orient

Les 72 points de Cash Cup Warrior ont terminé derrière seulement Arkhram de NA West pour la plupart des points lors de la troisième qualification. Il a dominé la finale avec deux Victory Royales et 20 éliminations. Lui et plusieurs autres professionnels talentueux du Moyen-Orient se retrouveront dans les engrenages, dans l’espoir de se qualifier pour la grande finale.

Restez à l’écoute de l’ESTNN pour la couverture continue du chapitre 2 de la saison 3 de FNCS demain!

