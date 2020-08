ESTNN décompose les quatre manches avant le FNCS Chapitre 2 – Saison 3!

Compétitif Fortnite est au bord d’une autre finale de tournoi de 5 millions de dollars. Cette fois-ci, il s’agit d’un format solo dans l’une des saisons les plus polarisantes de Fortnite. Malgré les maraudeurs et les requins butins, le chapitre 2 – Saison 3 a produit des moments passionnants. L’émergence de joueurs comme Kami, Xsweeze et Snayzy sont des points lumineux notables de cette saison. Maintenant que les qualifications FNCS sont terminées, voici un bref aperçu du format avant de plonger dans chaque manche dans la région européenne.

Epic Games a séparé les 400 meilleurs joueurs des qualifications FNCS en quatre manches, chacune avec 100 joueurs. Les quatre manches dureront trois heures avec six matchs au total. À la fin des manches, les 25 meilleurs joueurs par manche accéderont à la grande finale. Un seul joueur remportera le grand prix de 80 000 USD et la hache des champions. Jetons un coup d’œil aux quatre manches et identifions certains des meilleurs joueurs à l’approche de la deuxième étape.

Europe Heat 1 – 9 h 00 à 12 h 00 HNE le 14/08

Heat one for Europe présente des noms notables qui valent la peine d’être recherchés au début de la compétition. Tout d’abord, nous devons regarder teeq, qui est passé du dernier au premier lors du tout premier tournoi Open en ligne de DreamHack pour Fortnite. La vedette polonaise s’est à peine qualifiée pour les demi-finales, puis a battu le champion DreamHack Anaheim 100T MrSavage en grande finale. BL Anas pourrait être le favori à l’approche de la deuxième étape, cependant, compte tenu de ses récentes performances. Il a pris la neuvième place de la finale ouverte en ligne DreamHack de juillet et la 16e place au FNCS Invitational.

Vitality Stompy, sept fois qualifié pour la Coupe du monde de Fortnite, est également en première phase. Bien qu’il soit resté relativement silencieux depuis la finale du chapitre 2 – Saison 2, il pourrait facilement se qualifier pour la grande finale. GODSENT znappy vaut également la peine d’être surveillé dans la manche, compte tenu de sa 24e place au FNCS Invitational. HR Qvado, EP Queast, crr, MCES PodSai, COOLER Noward et Wave steelix sont tous en jeu pour atteindre la grande finale.

Europe Heat 2 – 13 h 00 à 16 h 00 HNE le 14/08

Heat Two présente objectivement certains des meilleurs joueurs de toute la région européenne. Cette chaleur est sans doute la plus difficile lorsque l’on regarde le bassin de talents. Le champion de DreamHack Anaheim et le joueur numéro un de l’ESTNN 100T MrSavage sont en tête. Le jeune norvégien trouve une voie dans les solos. Lorsqu’il est en panne, MrSavage parvient à se rallier quelles que soient les circonstances. Il a également pris la deuxième place derrière le teeq à l’Open en ligne DreamHack de juillet.

Un autre joueur qui n’a pas besoin d’être présenté est NRG benjyfishy. Comme son partenaire en duo MrSavage, benjyfishy continue de se séparer en tant que joueur solo. Il a remporté plusieurs Solo Cash Cups et a terminé l’Open en ligne DreamHack de juillet à la sixième place. Benjy comprend cette méta et continue de livrer en solos bien qu’il n’apprécie pas particulièrement le format. Pour compléter le trio, le joueur de haut niveau ATL LeTsHe est également en deuxième manche. Le natif d’Allemagne a terminé le chapitre 2 – Saison 2 avec une huitième place au FNCS Invitational. Bien qu’il ait eu un peu de mal récemment, personne ne devrait négliger LeTsHe.

Vainqueur de la Bugha Throwback Cup, Kami est un autre joueur de premier plan dans cette manche. Il a pris la quatrième place de l’Open en ligne DreamHack de juillet et la troisième de la finale FNCS Qualifier. Parmi les autres meilleurs joueurs de cette série, citons Th0masHD, E11 TaySon, Grizi Snayzy, Grizi BadSnipR et bien d’autres. Certains cœurs vont certainement rompre avec les résultats de cette chaleur.

Europe Heat 3 – 9 h 00 à 12 h 00 HNE le 15/08

Par rapport à la chaleur deux, la troisième chaleur n’offre pas autant de noms de chapiteaux. Le champion d’hiver DreamHack, Merijn, est dans cette chaleur. Bien que certains ne le reconnaissent peut-être pas, Merijn a été l’un des joueurs solos les plus cohérents. Il a terminé le tournoi de juillet de DreamHack à la cinquième place. Le champion de la Coupe du monde de Fortnite, Nyhrox, a eu lui-même une belle série de compétitions en solo au chapitre 2 – Saison 1. Il s’est un peu refroidi depuis lors. GODSENT wakie, qui s’est classé 24e à l’Open en ligne DreamHack de juillet, est également dans la troisième manche. Il a également bien joué lors des qualifications FNCS.

Le VP Kiryache32 a eu une course en solo assez impressionnante similaire à Nyhrox, mais il a récemment admis ses frustrations avec le chapitre 2 – Saison 3. Néanmoins, il reste l’un des meilleurs joueurs de la scène européenne de Fortnite du point de vue du talent. MCES xsweeze pourrait être le favori dans la troisième manche, compte tenu de ses résultats dans les qualifications FNCS 2 et 3. Il a réussi une deuxième place dans la qualification 3 et a remporté la victoire dans la qualification 4. Xsweeze a été l’un des joueurs les plus remarquables cette saison et va regarder pour continuer dans la deuxième étape. Na’VI Putrick, Saevid et Skram sont d’autres notables dans cette vague.

Europe Heat de 16 h 00 à 16 h 00 HNE le 15/08

La quatrième manche sera la dernière avant la grande finale de la FNCS Chapitre 2 – Saison 3. Tout d’abord, nous avons rezon ay, qui a vu récemment une augmentation inattendue des résultats. Il a remporté la Mongraal Cup début juillet, puis a remporté la victoire du FNCS Qualifier 1 plus tôt ce mois-ci. Rezon a également pris la 14e place de l’invitation FNCS, qui a mis fin au chapitre 2 – Saison 2.

Le favori des fans, FaZe Mongraal, a considérablement amélioré ses résultats en tournoi depuis le début du Chapitre 2 – Saison 3. Il a terminé huitième dans une récente Solo Cash Cup et a enchaîné avec une cinquième place dans l’UE Bugha Throwback Cup. Mongraal a certainement beaucoup à prouver et cherche toujours sa première victoire en tournoi majeur. Attendez-vous à ce que Mongraal ne diffuse pas et n’obtienne pas une qualification pour la grande finale.

Le vice-champion du FNCS Invitational XL Wolfiez devrait également trouver un certain succès dans la quatrième manche. Bien que les joueurs contrôleurs aient définitivement du mal cette saison, Wolfiez est l’un des meilleurs et ne devrait pas avoir trop de mal à se qualifier. Chapitre 2 – Le champion de la saison 2 Andilex s’est classé numéro trois dans la récente liste des meilleurs joueurs Fortnite d’ESTNN, et pour une bonne raison. Il est l’un des joueurs les plus constants depuis le début du chapitre 2. Le Français cherche son deuxième championnat FNCS consécutif.

La première finaliste féminine de la Fortnite Champion Series, Moqii, est également en quatrième course avec mitr0, Gambit Toose, FNCS Invitational Champion Wave JannisZ et Gambit l3tw1k3 sont d’autres à considérer comme les meilleurs talents dans cette vague.

Restez à l’écoute de l’ESTNN pour une couverture continue du Chapitre 2 de la FNCS – Saison 3 tout au long de la semaine!

