ESTNN décompose tous les classements du dernier jour de FNCS Chapitre 2 – Saison 3.

Fortnite Champion Series Chapter 2 – La saison 3 s’est terminée ce soir après plusieurs heures de matchs remplis d’action. Les sept régions compétitives de Fortnite ont couronné leurs champions FNCS en solo respectifs. La Grande Finale a présenté les 100 meilleurs joueurs solos des manches d’hier.

Avec 5 millions de dollars et la moissonneuse Axe of Champions en jeu, les finalistes étaient incités à offrir des performances exceptionnelles. Les 100 meilleurs concurrents de chaque région ont participé à six matchs finaux pour déterminer le vainqueur. Voyons comment s’est déroulée la finale de chaque région.

L’Europe 

E11 TaySon a réalisé l’une des courses les plus impressionnantes des manches à la grande finale au cours des deux derniers jours. Après avoir remporté la deuxième manche samedi, TaySon d’E11 Gaming était l’un des favoris à l’approche de la grande finale. Le jeune Slovène a amassé 22 éliminations dont une Victory Royale en route pour 60 points. Il a remporté une confortable victoire de 11 points malgré une légère chute au début du match final. TaySon a gagné 80K USD et la hache des champions, gravant sans aucun doute son nom dans les livres d’histoire de Fortnite.

GO Decyptos a pris la deuxième place avec 49 points et 11 éliminations. Bien qu’il n’ait remporté aucun des six matches, ses points d’élimination et ses trois classements parmi les dix premiers lui ont valu la deuxième place. Cette arrivée marque la deuxième impressionnante performance consécutive du Français après avoir remporté la Coupe Aqua et Nyhrox il y a moins d’une semaine. Les fans compétitifs de Fortnite devraient garder un œil sur Decyptos dans le chapitre 2 – Saison 4. TDR AyarBaffo a complété le top trois avec 47 points, dont 13 éliminations et une Victory Royale. Ce joueur italien a balancé le classement avec une victoire d’embrayage dans le match final du tournoi EU FNCS.

Parmi les finitions notables au sommet, citons rezon, favori du tournoi, qui n’a pas pris la septième place au classement général, MCES XSweeze 11e et FaZe Mongraal 35e. Les meilleurs joueurs 100T MrSavage et NRG benjyfishy ont lutté tout au long des six derniers matches et ont terminé respectivement 57e et 59e.

NA Est

Le joueur contrôleur et membre d’Optimal Ambition Coop a obtenu 59 points et 19 éliminations, ce qui lui a valu son premier championnat FNCS. Ce triple finaliste FNCS s’est fortement appuyé sur les points de classement, obtenant des classements de 4e, 5e, 11e et 8e dans la grande finale. Cependant, avec un contrôleur en main, il a compilé le plus d’éliminations de tous les autres finalistes au cours des six derniers matchs. La performance de Coop a rapporté 50 000 USD et la hache des champions.

L’ancien 100 Thieves Klass a également produit une présentation exceptionnelle de la Grande Finale. Il a amassé 53 points avec une Victory Royale et 11 éliminations. Il a remporté le troisième match avec six éliminations, ce qui l’a propulsé au sommet du classement. Klass sera sur le radar des principales organisations Fortnite après avoir remporté 35000 USD lors de ces finales FNCS. Xccept a terminé troisième avec 48 points. Le champion de la Coupe du monde de Fortnite Solo, Bugha, a également impressionné avec 46 points. Il a gagné 25 000 USD.

Parmi les autres principaux acteurs du top 50 figurent nanolite, OA WhoFishy, ​​FaZe Dubs, blakeps, BBG Calc, Ajerss, NRG Clix et SEN Aspect.

NA Ouest

XTRA verT a sorti la surprise face aux goûts de 100T Arkhram et EP wavy lors de la grande finale de NA West. Beaucoup d’élites de Fortnite reconnaîtront verT pour son jeu solo cohérent remontant à DreamHack Anaheim. Pour compléter le FNCS, verT a réussi 67 points avec 19 éliminations et une Victory Royale. Il a juste légèrement tenu le champion du tournoi et vainqueur du FNCS Invitational Arkhram de seulement deux points. L’action de VerT vient d’augmenter de manière significative, tout comme son compte bancaire avec un revenu supplémentaire de 20 000 USD. Il tiendra également la hache des champions jusqu’à ce que Fortnite couronne son prochain champion.

100T Arkhram était presque au bord de son deuxième championnat FNCS consécutif. Il a obtenu 65 points en six matches avec une Victory Royale et 18 éliminations. Le concurrent des 100 Thieves continue de croître à travers NA West quel que soit le format. Il ajoutera 13K USD à ses revenus de carrière mais devra abandonner l’Axe des champions à VerT.

Plusieurs des meilleurs chiens de NA West sont également venus jouer. 100T Falconer, EP wavy, Frapai, maken, NRG EpikWhale, 4DRStorm et Icy ont tous terminé dans le top 50.

Océanie

RNG Jynx a remporté son deuxième championnat FNCS dans la région d’Océanie. Dans la grande finale, Jynx a obtenu 75 points avec 24 éliminations et aucune Victory Royales. Il a toujours bien joué tout au long des six matches, remportant trois classements parmi les cinq premiers et rien de moins que la 18e place. Ce fut une bataille acharnée pour Jynx, qui est devenu le premier vainqueur à répétition du FNCS hors de l’OCE après sa victoire au chapitre 2 – saison 2. Il a remporté le grand prix de 10 000 $ US et la hache des champions.

Fellow OCE standout PWR digne est tombé juste en dessous de la première place avec 69 points au total. Il a produit 13 éliminations et une Victory Royale. Worthy a également joué de manière cohérente avec aucune finition inférieure à 12e. Malheureusement, il continuera à chercher son premier triomphe FNCS. Parmi les autres notables du top 50 figurent Fresh, BLS Muz. Lien. Pilleurs de PWR, Squeakz, Jahlyn et Eshz.

Brésil

Les deux rois de la région sud-américaine se sont affrontés lors de six matchs intenses de Fortnite. Le roi hors concours de la Coupe du monde de Fortnite a régné en maître avec 55 points et deux Victory Royales. Bien qu’il n’ait remporté aucun point lors du match final, le jeune concurrent argentin a joué son meilleur Fortnite. Il a prouvé qu’il était LE roi d’Amérique du Sud, remportant 20 000 $ US grâce à ses efforts.

SNG KING est juste en deçà de l’Argentien, mais produit tout de même une belle performance. Il a égalé le roi avec deux victoires royales et a réussi 12 éliminations en grande finale. KING est venu à seulement deux points de la victoire et n’était qu’à trois éliminations de se dire vainqueur. Plusieurs joueurs de haut niveau, dont technoviking, leleo, Nicks et Thome, se sont tous retrouvés dans le top 50.

Asie

Le Fram n ° 1 a égalé trois autres joueurs avec 47 points, mais le bris d’égalité a joué en sa faveur. Ses 11 éliminations ont vraiment fait la différence ici, car il n’a pas remporté de Victory Royale. Une élimination minable l’a séparé du finaliste Harukiyo 88. Le finaliste de la Coupe du monde de Fortnite Peterpan s’est retrouvé à la troisième place après le bris d’égalité, avec 47 points également. Le Fram n ° 1 a empoché 10 000 $ US pour ses efforts lors de la grande finale pour l’Asie.

Voilà qui conclut notre couverture du Chapitre 2 de la FNCS – Saison 3. Félicitations à tous les gagnants régionaux! Restez à l’écoute de l’ESTNN pour les nouvelles et les mises à jour de Fortnite menant au chapitre 2 – Saison 4!