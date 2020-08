FNCS Chapter 2 – La saison 3 s’est poursuivie avec une autre journée remplie d’action de Fortnite compétitif!

Les joueurs qui n’avaient pas obtenu leur ticket pour la deuxième étape hier devaient rebondir. Plusieurs joueurs notables, dont 100T MrSavage, NRG benjyfishy, ​​FaZe Mongraal et TSM Khanada ne sont qu’une poignée qui ont trouvé le succès dans le premier qualificatif. Ils ont déjà enduré neuf heures de jeu en solo, ce qui nécessite une endurance mentale de niveau supérieur. Plus de 100 joueurs ont une place garantie au tour suivant.

Le deuxième des quatre qualifiés a fourni plus de la même chose. Les joueurs de six des sept régions compétitives de Fortnite ont fait la queue dans un maximum de 20 matchs dans l’espoir de gagner une qualification jusqu’aux manches. Gardez à l’esprit que le Top-50 de NA Est, NA Ouest, Europe et Brésil assure sa place dans la deuxième étape. Alors que le top 25 d’Asie et d’Océanie fera de même. Voyons qui a réussi à se qualifier le deuxième jour.

L’Europe 

NRG benjyfishy est sur une bonne lancée dans le chapitre 2 – saison 3. Il a continué une série impressionnante de placements en solo avec une victoire dans le deuxième FNCS Qualifier. En six matchs, benjyfishy a accumulé 23 éliminations et 38 points au total. À la suite de sa performance en grande finale, Benjy a obtenu sa deuxième qualification de deuxième étape en deux jours. Il semble que le jeune concurrent NRG Esports ait compris la méta cette saison.

OVA Noahreyli a terminé à la deuxième place avec 54 points. Comme benjyfishy, ​​Noahreyli réalise une solide saison après avoir pris la deuxième place d’une Solo Cash Cup derrière Benjy il y a à peine deux semaines. Noahreyli a remporté le plus d’éliminations parmi tous les joueurs de la Grande Finale avec 25. Parmi les autres notables pour terminer parmi les 50 premiers, citons 100T MrSavage, teeq, MCES Andilex, FaZe Mongraal, Liquid mitr0 et ATL LeTsHe.

NA Est

Les anciens partenaires du duo Liquid STRETCH et Bugha occupaient le sommet du classement pour la région NA East. Cependant, STRETCH commence à se séparer en tant que meilleur joueur solo avec sa deuxième victoire consécutive en tournoi en moins d’un mois. La dernière fois, il a pris la première place dans le DreamHack Online Open. Après ne pas s’être qualifié hier, STRETCH est passé de la 100e place en demi-finale à la première place de la grande finale. Au total, STRETCH a accumulé 57 points avec 16 éliminations et fera une apparition dans les manches plus tard ce mois-ci.

Le champion de la Coupe du monde de Fortnite, Bugha, a également obtenu sa première qualification lors de la deuxième qualification. Il a obtenu 54 points en six matches avec 14 éliminations. Acorn, deux fois finaliste FNCS, a terminé à la troisième place avec 51 points et une Victory Royale. Les 50 joueurs indiqués ci-dessus passeront à la deuxième étape.

NA Ouest

Middi, 15 ans, si XTRA Gaming a pris la première place dans la région NA West. Sa performance de 68 points provenait de 20 éliminations et d’aucune Victory Royales. C’était un affichage indispensable du jeune concurrent XTRA Gaming, qui n’a pas terminé hier dans le top 50.

Kenshi, membre de XTRA Gaming, a terminé juste derrière Middi à la deuxième place. Il a obtenu 63 points, égalant 100 Arkhram des voleurs. Cependant, Victory Royale de Kenshi l’a élevé au-dessus d’Arkhram au classement. Les 50 meilleurs joueurs ci-dessus auront une place dans la deuxième étape dans quelques semaines.

Brésil

Le roi hors concours de la Coupe du monde de Fortnite a dominé le deuxième qualificatif FNCS avec 67 points. Sa performance a produit 14 éliminations et 2 Victory Royales. Le jeune Argentin sera l’un des favoris alors que nous nous rapprochons de la Grande Finale. Double Fortnite World Cup Qualifier FA Nicks a pris la deuxième place le deuxième jour avec 61 points. Les 50 joueurs énumérés ci-dessus participeront à la deuxième étape.

Océanie

Sunz, joueur australien de quinze ans, a pris la première place du deuxième tournoi de qualification FNCS d’Océanie. En Grande Finale, il a réussi 58 points avec 17 éliminations et aucune Victory Royales. Les résultats constants de Sunz dans le top 30 l’ont aidé à accumuler de nombreux points de placement. Il s’ajoute à la liste croissante des joueurs qui se retrouveront dans la deuxième étape plus tard ce mois-ci.

Criser et muffinman2104 figurent également sur cette liste, qui ont respectivement terminé deuxième et troisième avec 51 points. Looter, Sorif, Muz, digne, volx, Jynx, Oatley et Jahlyn se sont tous qualifiés deux fois pour la deuxième étape. Il reste deux qualifications pour la région Océanie.

Asie

CE jozya a remporté sa deuxième qualification consécutive et sa première victoire en qualifications lors de la deuxième journée dans la région Asie. Après six matchs, jozya a terminé avec 58 points au total. Il a remporté le match d’ouverture de la troisième séance et s’est retrouvé dans le cercle des vainqueurs. Il passera à la deuxième étape, aux côtés des deuxième et troisième places leyyner 44 et NSR Rainy.

Rainy, Riddle Wildhawk, BudewModest.cr, GW_Albedo et xEllthur se sont tous qualifiés deux fois pour les manches plus tard ce mois-ci. Les qualifications Asia FNCS se poursuivront avec 18 heures de jeu supplémentaires le week-end prochain.

Restez à l’écoute pour plus de couverture du chapitre 2 de la série Champion Fortnite – Saison 3!