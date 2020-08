Fortnite Champion Series Chapter 2 – Les qualifications de la saison 3 sont maintenant terminées après la quatrième et dernière semaine de qualification.

Les joueurs des sept régions compétitives ont enduré plusieurs heures de matchs en solo au cours des deux derniers week-ends. Leur objectif ultime était d’atteindre la deuxième étape du tournoi, que beaucoup appellent les manches. Bien que de nombreux joueurs se qualifient grâce à des points de cohérence, le quatrième qualificatif a accordé à ceux qui ne faisaient pas partie de la bulle une dernière chance de se garantir une place de deuxième étape.

Pour l’Europe, NA Est, NA Ouest et le Brésil, les 50 meilleurs joueurs se sont qualifiés pour les manches. Les 25 meilleurs concurrents d’Océanie, d’Asie et du Moyen-Orient ont atteint le même objectif. Consultez les résultats de Qualifier One, Qualifier Two et Qualifier Three pour voir comment les trois premiers jours se sont déroulés. Avec 5 millions de dollars en jeu sur l’ensemble de la FNCS, voyons qui sont les derniers joueurs à assurer une place dans la deuxième étape.

L’Europe 

Le Français Xsweeze du Team MCES a accumulé 60 points en route vers sa première victoire aux qualifications FNCS cette saison. Il a une tendance à la hausse depuis un certain temps maintenant. Ce n’était qu’une question de temps avant que Xsweeze ne rejoigne le cercle des vainqueurs en Europe. Il a mené la grande finale de l’UE avec 20 éliminations et a pris la première place bien qu’il n’ait pas remporté une seule Victory Royale. Après sa performance lors du FNCS Invitational la saison dernière, Xsweeze sera l’un des meilleurs joueurs à surveiller pour se diriger vers la deuxième étape.

Le joueur portugais Slender termine avec 53 points à la deuxième place. Il a profité de la qualification finale, réussissant une Victory Royale et 12 éliminations. La vedette polonaise et double finaliste FNCS, Kami, a pris la troisième place avec 52 points. Certains autres joueurs notables pour terminer le top 50 incluent 100T MrSavage, GODSENT wakie, Wave JannisZ et Th0masHD.

NA Est

Pure skqttles a remporté le dernier qualificatif FNCS pour NA East avec 53 points. Il a joué un jeu assez cohérent, ne gérant que 13 éliminations et aucune Victory Royales. Skqttles s’est appuyé sur le placement, et cela a porté ses fruits à hauteur de 3 000 USD et une place dans la deuxième étape le week-end prochain. Pour ceux qui ne connaissent pas les skqttles, il a récemment pris la cinquième place du DreamHack Online Open pour NA West le mois dernier.

Le joueur contrôleur Mero a accumulé 48 points en six matches lors du dernier qualificatif de NA East. Il a remporté plus d’éliminations que tout autre joueur avec 18 ans et s’est même emparé d’une Victory Royale. Smqcked a complété le top trois pour NA East, également avec 48 points. Parmi les autres joueurs notables présents dans le top 50 figurent TSM Khanada, Furious, Bugha, BBG Bucke, XSET Shark et NRG Clix.

NA Ouest

NRG EpikWhale, l’un des meilleurs de NA West, a pris la première place lors de la finale des qualifications FNCS pour sa région. La Coupe du monde de Fortnite et quatre fois finaliste FNCS ont remporté plus d’éliminations que tout autre joueur de la grande finale avec 19. Il a également complété une Victory Royale, rassurant tous les téléspectateurs de NA West que le vrai roi est en dehors de 100T Arkhram. EpikWhale a fait plus qu’assez pour obtenir son ticket pour les manches, où il cherchera à continuer son jeu exceptionnel.

Pure Snackyy a égalé EpikWhale avec 68 points mais a perdu deux éliminations avant une victoire potentielle en qualification. Malgré sa cinquième place dans le match final, snackyy a été victime des exceptionnelles prouesses éliminatoires d’EpikWhale. Néanmoins, snacky a quand même remporté 1,2 K $ et une place dans la deuxième étape le week-end prochain. EP wavyjacob a terminé à la troisième place avec 52 points et 13 éliminations.

Brésil

9z Rustyk est allé dos à dos pour la première fois cette saison dans n’importe quel championnat de qualification FNCS régional. Hier, il a pris la première place du troisième qualificatif mais a réussi à accumuler encore plus de points lors du qualificatif final. En six matchs, Rustyk a obtenu 87 points, dont deux Victory Royales et 24 éliminations. Ce jeune joueur argentin sera l’un des favoris à l’approche du dernier week-end de compétition.

La deuxième place est revenue à Kurtz, qui a récolté 58 points et 25 éliminations. Ce finaliste de la Fortnite World Cup, 15 ans, n’a pas perdu un pas. Il cherchera à ajouter un championnat FNCS à son palmarès le week-end prochain. AION Randu a pris la troisième place avec 53 points au total. Les 50 joueurs indiqués ci-dessus participeront aux manches le week-end prochain.

Océanie

Quatre fois finaliste FNCS, le pilleur de l’organisation PWR a remporté sa première victoire en qualification avec 65 points au total. En six matches, le looter a réussi 18 éliminations et une Victory Royale. Cette qualification marque sa troisième sur quatre semaines. RBK volx a pris la deuxième place lors des qualifications finales pour l’Océanie avec 60 points. Il est l’un des rares joueurs de l’OCE à se qualifier quatre fois pour la deuxième étape. RepluseGod, également de la Team PWR, a complété le top trois avec 56 points.

Asie

Un joueur dont le nom se traduit par désolé pour les images fantômes a remporté le dernier qualificatif FNCS d’Asie avec 67 points. Il a remporté deux matchs sur six avec 16 éliminations. Désolé pour les images fantômes rejoindra vx leyyner dans la deuxième étape, qui a réussi le plus d’éliminations de tous les joueurs avec 24. Les 25 joueurs énumérés ci-dessus participeront aux manches le week-end prochain.

moyen-Orient

Le meilleur joueur du Moyen-Orient SAQR Snow a produit 18 éliminations en route pour 67 points lors de la finale de qualification de sa région respective. LND Sami a pris la deuxième place avec 56 points et la SAQR Hellonsteam a pris la troisième, également avec 56 points.

Plusieurs centaines de joueurs participeront à des manches le week-end prochain dans le but principal d’atteindre la grande finale. Restez à l’écoute d’ESTNN tout au long de la semaine pour plus de contenu menant à la finale du chapitre 2 – Saison 3!

