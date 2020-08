Le joueur Pro Fortnite Saf rejoint l’équipe SoloMid.

L’équipe SoloMid a annoncé plus tôt dans la journée des nouvelles importantes concernant l’un des meilleurs concurrents de Fortnite dans l’histoire de trois ans de Battle Royale. TSM est devenue l’une des premières organisations de sport électronique à néroli à Fortnite. Le trio original de Hamlinz, Daequan et Myth a contribué à faire de Fortnite ce qu’il est finalement devenu, un titre de Battle Royale culturellement emblématique. Ces derniers mois, la Team SoloMid a attrapé des talents Fortnite exceptionnels, dont Leon « Khanada » Khim.

Aujourd’hui, ils ont ajouté plusieurs fois le champion fortnite Rocco « Saf » Morales à leur liste déjà impressionnante. Après avoir passé près de deux années complètes avec Ghost Gaming, Saf est devenu l’un des agents libres les plus recherchés de Fortnite compétitif. Il a maintenant trouvé sa maison avec l’une des organisations d’e-sport les plus connues de l’histoire.

TSM Saf

, . Bienvenue à TSM, @Safarooniee 📺 ➝ https://t.co/TxwKvj8DLq

🔗 ➝ https://t.co/XuvImNYcif pic.twitter.com/ogu7bslG7z – TSM (@TSM) 10 août 2020

Team SoloMid l’a officialisé plus tôt dans la journée sur Twitter, tout comme Saf en direct sur son flux Twitch. La bande-annonce de l’annonce a suivi un schéma similaire de révélations des joueurs dans le passé. L’organisation a compilé certains des clips impressionnants de Saf et les a mis en musique. TSM a également publié un article sur son site Web, déclarant:

« Aujourd’hui, TSM annonce que Rocco » Saf « Morales fait officiellement partie de notre gamme compétitive Fortnite! Pour ceux qui ne connaissent pas la scène professionnelle Fortnite, Saf est un titan depuis qu’il a commencé à concourir en 2018. Dans l’une de ses toutes premières. lors des tournois (semaine 3 de l’Epic’s Summer Skirmish 2018), Saf et son partenaire Zayt ont démoli leurs adversaires – remportant le tournoi malgré une déconnexion pour l’un de leurs matchs. «

Saf a également parlé de rejoindre Team SoloMid après avoir passé plusieurs mois sur le marché des agents libres.

«Je suis vraiment heureux de rejoindre une organisation aussi incroyable et je suis ravi de grandir avec TSM. J’ai le sentiment que les valeurs de l’organisation correspondent aux miennes et je suis fier de les représenter lors d’événements futurs!»

Saf rejoint Khanada, EmadGG, ZexRow, MackWood, Commandment et Slappie sur la liste compétitive Fortnite de Team SoloMid. Il apporte avec lui un bilan insensé de réalisations que peu de gens peuvent rivaliser au cours des deux dernières années.

L’histoire concurrentielle de Saf

Depuis son lancement dans sa quête professionnelle Fortnite, Saf a atteint le plus haut des sommets. Lui et son partenaire en duo NRG Zayt ont remporté plusieurs tournois, notamment le tournoi hors ligne ESL Katowice Royale en 2019 et récemment le FNCS Chapter 2 – Season 2. Saf et Zayt ont également pris la quatrième place à la Fortnite World Cup. Récemment, Saf, Zayt et STRETCH de Team Liquid ont trouvé le succès en trio dans le Chapitre 2 – Saison 3. Seuls quelques joueurs peuvent dire qu’ils ont accompli autant que Saf dans Fortnite. Il est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs compte tenu de ses réalisations et de sa constance dans le temps.

Dans l’ensemble, TSM a ajouté l’un des concurrents les plus décorés de Fortnite depuis 2018. Saf représentera l’équipe SoloMid en noir, blanc et gris dans l’espoir de poursuivre sa carrière exceptionnelle.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et mises à jour Fortnite!

Source: TSM