Fortnite a annoncé un partenariat révolutionnaire avec l’équipe de football professionnel de Liverpool plus tôt dans la journée.

Cette promotion croisée entre le jeu populaire Battle Royale et le célèbre club de football anglais a donné naissance à un tournoi Fortnite en ligne. Dans la compétition, les joueurs s’affronteront pour gagner une toute nouvelle émote sur le thème du football avant qu’elle ne soit disponible à l’achat dans la boutique d’objets Fortnite.

Raise The Cup Tournament

La compétition Fortnite x Liverpool Raise The Cup comportera un format d’équipes. Fortnite n’a pas organisé de tournoi d’équipes compétitives depuis le chapitre 2 – Saison 1. Les enjeux sont beaucoup plus faibles cette fois-ci, étant donné qu’il n’y a pas de prix réel pour Raise The Cup. Les joueurs de tous les rangs de l’arène peuvent participer au tournoi.

Dates et format des tournois

Raise The Cup est un tournoi à un tour. La session solitaire durera environ trois heures et les joueurs peuvent jouer un maximum de dix matchs pendant cette période. Les concurrents des sept régions compétitives pourront participer. Le tournoi Raise The Cup de Fortnite aura lieu le 18 août.

Système de notation

Le compte Twitter compétitif de Fortnite a publié les règles de ce concours plus tôt dans la journée. Le système de notation pour Raise The Cup est le suivant:

Victory Royale: 30 points

2e: 24 points

3e: 21 points

4e: 19 points

5e: 17 points

6e: 15 points

7e: 14 points

8ème: 13 points

9ème: 12 points

10e: 11 points

11e: 10 points

12e: 9 points

13e: 8 points

14e: 7 points

15e: 6 points

16e: 5 points

17e: 4 points

18e: 3 points

19e: 2 points

20e: 1 point

Chaque élimination: 2 points

Les points de classement pour cette compétition commencent dans le top 20 et chaque élimination vaut deux points.

Récompense

pic.twitter.com/KKyKx4yWj8 gameplay de l’émote de soulever la tasse. (LIBRE) – Fortnite | Fuites et nouvelles 🌴 (@FNinformation) 14 août 2020

Le tournoi Fortnite x Liverpool Raise The Cup ne comporte pas de prize pool monétaire. Au lieu de cela, les équipes qui terminent à l’intérieur d’un certain seuil recevront la toute nouvelle émote Raise The Cup. L’émote représente un personnage soulevant un trophée similaire à la Coupe d’Europe de l’UEFA Champions League que le Liverpool Football Club a remporté pour la sixième fois la saison dernière. Voici les seuils de placement par région qui justifieront une émote Raise The Cup.

Prix ​​de l’événement – Europe

Rang: Prix

1er – 1 000e: Emote cosmétique en jeu «Raise The Cup»

Prix ​​de l’événement – NA Est

Rang: Prix

1er – 625e: Emote cosmétique en jeu «Raise The Cup»

Prix ​​de l’événement – NA West

Rang: Prix

1er – 250e: Emote cosmétique en jeu «Raise The Cup»

Prix ​​de l’événement – Brésil

Rang: Prix

1er – 250e: Emote cosmétique en jeu «Raise The Cup»

Prix ​​de l’événement – Asie

Rang: Prix

1er – 125e: Emote cosmétique en jeu «Raise The Cup»

Prix ​​de l’événement – Océanie

Rang: Prix

1er – 125e: Emote cosmétique en jeu «Raise The Cup»

Prix ​​de l’événement – Moyen-Orient

Rang: Prix

1er – 125e: Emote cosmétique en jeu «Raise The Cup»

Pour toutes les informations relatives au tournoi Raise The Cup, reportez-vous au règlement officiel de Fortnite.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et mises à jour Fortnite!

Le post Fortnite x Liverpool Football Club Raise The Cup Tournament annoncé est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.