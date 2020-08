Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les jeux de franchise tels que Forza Motorsport et Forza Horizon nous ont offert des expériences mémorables qui se déroulent entre la simulation et le style arcade avec des détails infinis et des scénarios impressionnants, cependant, on sait que leur permanence sur le marché est limitée pour une raison. des licences et les joueurs ne peuvent pas être sûrs que les titres seront là lorsqu’ils décideront de les acheter. Eh bien, il semble que ce triste destin soit déjà marqué pour Forza Horizon 3 également.

Il y a quelques instants, les rapports de ResetEra et de la célébrité Twitter Wario64 ont signalé le début d’une vente spéciale Forza Horizon 3, qui propose le jeu de base et son DLC dans une version numérique à un prix assez abordable et jamais vu auparavant. fois. D’une part, c’est une bonne nouvelle car cela permettra à ceux qui n’ont pas joué au troisième volet de la franchise de le faire, mais d’autre part, cela semble avertir que le jeu disparaîtra de la boutique Xbox le 28 septembre.

Forza Horizon 2 a été retiré de la liste le 30 septembre 2018. Il était également sur GWG en août précédent et avait une énorme vente de DLC. FM6 a été radié le 15 septembre 2019. Était sur GWG août-septembre et avait une vente de DLC. Cette vente Forza Horizon 3 se termine fin septembre … La suppression de la liste peut être imminente https://t.co/gjqyi9Dsk7 – Wario64 (@ Wario64) 11 août 2020

Comme le souligne Wario64, avant que les jeux Forza Motorsport et Forza Horizon ne soient retirés de la boutique Xbox dans leurs versions numériques, une vente spéciale qui dure longtemps a eu lieu. Bien qu’il n’y ait toujours pas d’informations officielles sur Xbox ou Playground Games, les fans ont pris cette vente comme un avertissement que Forza Horizon 3 a ses jours comptés.

À l’heure actuelle et dans le cas de la boutique Xbox au Mexique, Forza Horzion 3 est proposé dans sa version standard au prix de 263 $ MXN, tandis que l’édition Ultimate est disponible en échange de 479 $ MXN.

Dès que nous aurons des informations officielles sur ce qui va se passer avec Forza Horizon 3, nous vous en informerons.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source