Le lancement plus tard cette semaine sur Nintendo Switch est L’ambassadeur: des délais fracturés, un jeu de tir à deux bâtons avec une touche temporelle.

Ce jeu fantastique tourne autour de la capacité d’arrêter le temps. Les joueurs jouent le rôle de Gregor, un membre nouvellement recruté de l’Eternal Fellowship et un ambassadeur du temps, chargé de redonner à la capitale de la Fellowship son ancienne gloire après sa mystérieuse destruction.

Vous pouvez avoir un aperçu de l’action dans la bande-annonce ci-dessus, et nous avons également une liste de fonctionnalités et des captures d’écran à consulter:

L’Ambassador comprend:

• Combat stratégique rapide conçu pour étirer vos capacités d’arrêt du temps.

• Un vaste monde composé de forteresses, de hautes montagnes, de forêts denses et des restes fumants de Tamaris.

• Une campagne pleine d’action couvrant cinq environnements uniques, deux chronologies et 55 niveaux.

• Un arsenal d’armes, de bibelots magiques et d’armures, tous plus uniques les uns que les autres.

• 20 journaux cachés contenant l’histoire du royaume.

• Dur comme des clous en mode Horde après la fin de la campagne.

• Plusieurs niveaux de difficulté allant du mode facile et accessible au mode de bureau!