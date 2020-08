Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme Garena l’avait prévu, le 22 août, il organiserait une grande fête pour commémorer 3 ans de Free Fire. Le jour tant attendu est arrivé, donc beaucoup de nouveau contenu est maintenant disponible et le meilleur de tous, les joueurs pourront en obtenir une grande partie simplement en jouant, mais ils doivent se dépêcher, car les promotions seront actives pendant une durée très limitée.

Pour commencer, nous vous disons que vous pouvez déjà profiter d’un grand nombre de contenus qui ont été ajoutés ces derniers jours à l’occasion de l’anniversaire du titre mobile. Certains des ajouts sont les zones Aden’s Creek, Academy, Nurek Dam et Japanese Garden, qui sont maintenant ouvertes dans Renewed Bermuda (Squad Duel).

Dans le cas où vous l’avez manqué: un événement en collaboration avec La Casa de Papel arrive à Free Fire.

Jouez aujourd’hui, 22 août, et profitez d’offres très exclusives

Comme nous vous l’avons informé il y a quelques jours, l’un des cadeaux les plus attrayants serait le cadeau d’un personnage au choix du joueur. Parmi les personnages disponibles, il y aurait Kelly, Paloma, Kapella, Wukong, Jota, Notora, Steffie, A124, Alvaro, Shani, Rafael et Maxim, donc, si vous n’en avez toujours pas, c’est votre opportunité de le réclamer et de le garder pour pour toujours.

Ce n’est qu’aujourd’hui, samedi 22 août, que les joueurs trouveront également des fragments de Magic Cube à la fin des parties et lors de leur collecte, ils pourront les échanger contre plus de récompenses. Pendant le week-end, une offre sera également disponible pour obtenir Alok, car il sera possible de l’acheter en échange de 199 diamants, vous pourrez donc l’obtenir en dépensant 300 diamants de moins que d’habitude.

Profitez du contenu commémoratif lors de l’événement anniversaire

Le Level Pass sera également disponible au centre de recharge, avec lequel les joueurs peuvent monter de niveau et recevoir un bonus de 334%. Ceux qui sont de niveau 10 ou plus pourront débloquer les 1000 diamants immédiatement.

Nous vous rappelons que, dans le cadre de l’événement, il est également possible d’obtenir des puces pour débloquer beaucoup plus de contenu, vous devez donc profiter de cette période pour obtenir des articles gratuits pour une durée limitée.

Rencontrez le nouveau Level Pass où vous pouvez obtenir des diamants en montant de niveau et si vous avez déjà atteint le niveau 10, vous les obtiendrez instantanément! 💎💎💎

Profitez-vous de la célébration Free Fire pour débloquer du contenu exclusif? Quelle est l’offre qui vous a le plus plu? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous pensez que c’est tout ce que Garena a offert pour célébrer Free Fire, vous vous trompez. Il y a quelques jours, Hayato Rebelde, la nouvelle version du samouraï, est arrivée dans le jeu, que vous pouvez débloquer en accomplissant des missions. Garena le présentera officiellement le 31 août, avec une incroyable séquence animée. Nous vous laissons un aperçu ci-dessous.

Free Fire est disponible sur mobile. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant cette page.

