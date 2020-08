Le mois de juin est un mois très attendu pour tous les amoureux du monde des jeux vidéo, et c’est qu’au début de ce mois se tient la foire la plus importante de l’industrie du jeu vidéo, l’E3. Cependant, comme nous le savons tous, cette année, la foire de Los Angeles a été annulée en raison de la pandémie que le monde souffre de COVID-19. Eh bien, et pas seulement l’E3, mais des foires telles que le Tokyo Games Show, la Gamescom ou la Spanish Madrid Games Week ont ​​été annulées. Cependant, face à ces annulations, les annonces doivent en quelque sorte sortir, donc cet été regorge d’événements numériques pour faire connaître toutes ces nouvelles. Sans aucun doute, les événements numériques les plus importants couverts par ces annonces sont le Summer Game Fest, le Summer of Gaming et le Future Games Show.

Nouveau futur jeu télévisé en vue

Ce dernier, le Future Games Show est un événement organisé par le média GamesRadar. À la mi-juin, il y avait déjà une première partie dudit événement, annonçant des titres tels que Maid of Sker ou Skater XL, entre autres. Désormais, Future Game Show est de retour dans l’actualité et une deuxième date vient d’être annoncée. Le prochain événement aura lieu le prochain 28 août à 21 h 00 (péninsulaire). Dans ce nouvel événement numérique, les jeux à venir seront présentés à la fois triple A et indies. Nous attendons avec impatience la journée, et vous?

