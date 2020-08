Game of Thrones de HBO a terminé sa huitième et dernière saison en 2019, mettant fin à l’émission fantastique très populaire. La franchise vit avec une émission de télévision dérivée et bien sûr un autre livre de l’auteur George R.R. Martin. Mais le spectacle principal est terminé.

L’acteur Nikolaj Coster-Waldau a maintenant réfléchi à l’héritage de l’émission télévisée dans le cadre du paysage télévisuel plus large. Il a déclaré à Collider qu’il était probablement trop tôt pour discuter de l’impact de Game of Thrones sur la télévision, mais il a déclaré qu’il était heureux d’en faire partie. Il a aimé jouer à Jaime Lannister au fil des ans, mais il est heureux que Game of Thrones se soit terminé quand il l’a fait.

« J’ai passé un très bon moment dans cette série. C’était assez incroyable que tu retournes à quelque chose pendant si longtemps, et je ne me suis jamais ennuyé ou comme, ‘Oh, maintenant je dois y retourner?’ En raison de la nature de l’histoire, l’histoire a changé », a-t-il déclaré. « Mon personnage était un si grand personnage, et il était toujours dans un nouveau voyage, donc ça va me manquer. Ça me manque. »

« Mes amis me manquent et l’équipe me manque. Mais en même temps, c’est aussi un soulagement que ce soit fini car il était temps de passer à autre chose. Vous ne voulez pas prolonger votre accueil. »

Bien que les fans aient pu être divisés lors de la dernière saison, ce fut un succès gigantesque pour HBO. La dernière saison a attiré en moyenne 44,2 millions de téléspectateurs par épisode.

Le dernier projet de Coster-Waldau est le film policier The Silencing, qui est maintenant disponible en streaming.