Mer d’étoiles est le RPG qui se déroulera dans l’univers de The Messenger, et servira de préquelle. Ce titre a balayé sa campagne Kickstarter, et bien qu’il nous reste encore assez de temps pour le jouer Nintendo Commutateur, ceux Les joueurs qui ont contribué à le financer auront accès à une version de démonstration qui sortira le 20 août 2020, mais que nous avons déjà vu grâce à une vidéo en direct diffusée par Sabotage Studio. Nous avons hâte de visiter cette mer d’étoiles!

Sea of ​​Stars montre quelle sera la démo orientée vers les mécènes de sa campagne Kickstarter

La démo de Sea of ​​Stars à laquelle les clients auront accès sera située dans la partie centrale du jeu et les deux protagonistes seront accompagnés en mission (sans le reste du groupe principal) à travers des zones telles qu’un donjon extérieur, une ville et un donjon intérieur. Ainsi, grâce aux créateurs du jeu, nous avons pu voir dans une vidéo étendue d’environ 15 minutes à quoi ressemblera cette version de démonstration, car pour la sortie du jeu final, nous devrons encore attendre au moins jusqu’en 2022, donc nous ne le faisons pas. il y en a un autre pour attendre bien assis et confortable.

De cette façon, grâce à la démo de Sea of ​​Stars, il est clair pour nous que certains concepts qui feront partie du jeu sont déjà assez avancés, tandis que d’autres devront encore être en développement avant que les joueurs puissent se mettre les dents dans la version définitive. Et vous, êtes-vous devenu un mécène de ce RPG qui a déjà gagné tant de followers avec une campagne sur Kickstarter ou allez-vous attendre son premier jour sur le marché pour en obtenir une copie?

