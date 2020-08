Le paysage indépendant est plus vivant que jamais dans le monde des jeux vidéo. Il n’y a plus rien à voir les joyaux que nous avons dans nos bibliothèques de jeux vidéo tels que Gris, Unruly Heroes, Hollow Knight ou Blasphemous, qui vient d’introduire de nouveaux contenus gratuitement. Le studio indépendant Satellite Reign travaille sans relâche pour apporter leur deuxième œuvre, Windbound, se concrétise à la fois sur Nintendo Switch et PC ensuite 28 août.

Comme nous vous l’avons déjà dit dans l’actualité précédente, Windbound est un jeu de survie et d’exploration, dans lequel on incarne Kara, un guerrier féroce qui, après une tempête en mer, finit par faire naufrage sur la côte des îles interdites. Kara fait naufrage sans bateau, sans nourriture ou quoi que ce soit, et doit retourner dans sa tribu. Pour ce faire, il devra parcourir toutes les îles à la recherche d’ustensiles et ainsi fabriquer des ressources et des armes pour que la survie soit plus supportable. Au fur et à mesure que l’aventure avance, Kara découvre les secrets des îles interdites et comment retourner sur leurs terres.

Comme nous pouvons le voir, Windbound a l’air très bien et suscite beaucoup d’attentes, même de nombreuses personnes sont venues le comparer avec The Legend of Zelda: Breath of the Wild, et la vérité est que son style artistique a un air. Le support GameSpot a eu l’occasion de le tester, en enregistrant un gameplay des 30 premières minutes de vidéo. Il est à noter que le gameplay est capturé dans la version PC.

