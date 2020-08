SUPERHOT: Mind Control Delete est l’un des titres présentés sur la plate-forme de jeu en nuage de Nvidia.

Cette semaine nous avons avait deux bonnes nouvelles pour les utilisateurs de GeForce maintenant, Le service de jeu en nuage de Nvidia. Celui qui est peut-être le plus pertinent est que nous pouvons enfin synchroniser notre bibliothèque Steam automatiquement et les jeux compatibles apparaîtront dans la bibliothèque de la plateforme de streaming.

Auparavant, vous deviez rechercher manuellement les titres compatibles avec GeForce Now. Comme vous le savez, cette plateforme se connecte à différents magasins et il joue dans le cloud les jeux que nous avons achetés et qui ont reçu la compatibilité avec le service Nvidia.

L’autre bonne nouvelle pour les utilisateurs est l’ajout de huit nouveaux titres à GeForce Now. Avec eux, Nvidia continue d’introduire et de récupérer des jeux pour le service et confirme le tendance positive qui traîne ces derniers mois. Parmi les jeux vidéo qui ont récemment atteint le service sont Death Stranding, qui est venu avec la technologie DLSS 2.0, et Disco Elysium, le RPG à succès.

Nvidia continue d’introduire et de ramener des jeux pour GeForce Now et confirme une tendance positiveLes jeux qui sont venus chez GeForce Now Ce sont Othercide (Steam), SUPERHOT: Mind Control Delete (Epic Games Store), Ho Tu Lo Shu: The Books of Dragon, Into the Breach (Epic Games Store), Just Cause 2, Thief et Trackmania Turbo (Uplay). Et oui, en voici sept, car le huitième est un jeu qui revient en service: Russian Fishing 4.

Enfin, Nivida a confirmé que a ajouté un support pour NVIDIA Highlights sur ARK: Survival Evolved (Epic Games Store et Steam). Le service semble certainement avoir une seconde chance et le support d’Epic Games se porte très bien pour cela.

Plus d’informations sur: NVIDIA, GeForce Now, SUPERHOT: Mind Control Delete, Thief, Trackmania Turbo et Steam.

