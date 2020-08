Le co-fondateur de la société a révélé de nouvelles informations sur le jeu dans une interview.

Si tu veux RPG Vous avez probablement suivi le développement de Genshin Impact dans une moindre ou plus grande mesure. Le nouveau jeu de myHoYo, qui sera libre de jouer avec les microtransactions, sortira prochainement 28 septembre pour PC, iOS et Android, et plus tard, il le fera pour PS4 et Nintendo Switch. Un mois rare pour votre départ, Forrest liu, co-fondateur de l’entreprise, a partagé de nouvelles informations.

Dans une récente interview (mettez les sous-titres en anglais si vous êtes intéressé à le voir en entier), et comme Dualshockers le rassemble, Liu a expliqué que Genshin Impact vous recevrez des mises à jour régulièrement, élargissant considérablement son contenu. En fait, le responsable a déclaré avoir idées différentes pour profiter davantage de l’expérience coopérative et sociale du jeu, pour le maintenir en vie.

Ces intentions se traduisent, selon ce que Liu a dit, en ce que le jeu pourrait être mis à jour avec un système de logement et d’agriculture, en plus d’autres activités à faire avec d’autres joueurs. Il a également fait remarquer qu’il est très possible qu’ils arrivent plus de personnages et des histoires, et différents nouveaux mécanismes. Il sera intéressant de voir comment se déroule votre monde ouvert.

Le co-fondateur a raconté comment le développement du titre a commencé. Selon Liu, miHoYo «s’efforce constamment de faire quelque chose de différent et d’excitant», et ils se sont lancés dans cette aventure parce que l’équipe voulait créer quelque chose pour ils joueraient eux-mêmes tout le temps. Il a également déclaré que, même si le jeu comportera des micropaiements, ces ils ne seront pas si agressifs comme dans d’autres titres.

Il y a quelques jours, nous vous disions que la société chinoise a ouvert une page de pré-inscription dans le jeu et que les joueurs qui le font, avant le lancement, recevront des récompenses intéressantes. En fait, plus d’un million et demi des utilisateurs dans le monde l’ont déjà fait.

En savoir plus sur: Genshin Impact, RPG, Mihoyo, Free to Play et Free Games.

