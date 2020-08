À quoi ressemble Genshin Impact? Est-ce vraiment un peu comme Zelda Breath of the Wild? Il n’y a rien de mieux que des doutes qu’un gameplay vidéo de plusieurs minutes, avec différentes sections du jeu, pour voir ce que l’on peut attendre de ce RPG en monde ouvert.

Je suis conscient que beaucoup de gens se demandent pourquoi la saga Zelda a rarement eu des points d’expérience et des niveaux supérieurs (The Adventure of Link). La réponse pourrait se résumer rapidement: c’est parce que cela a toujours été plus une aventure qu’un RPG (vous pouvez consulter cet article intéressant pour enquêter). Cependant, je sais que de nombreux utilisateurs aimeraient voir l’expérience: un rolero Zelda. Eh bien, la recherche est peut-être terminée. Genshin Impact partage généralement des mécanismes de jeu de rôle avec plusieurs des possibilités de création de Nintendo.

Plus précisément, le jeu a été vu ces derniers mois comme un clone de Zelda: Breath of the Wild. La comparaison est-elle correcte? Jusqu’à un certain point. Le travail de la société chinoise miHoYo Il récupère des aspects clés tels que la planification aérienne, l’escalade, les colonies ennemies, l’impact des éléments (feu, vent, glace …), ainsi que l’accent mis sur la collecte de matériaux. Vous pouvez même cuisiner, et même en termes de dimensions et d’esthétique, le monde ressemble à celui de ZBOTW.

Quelles sont les différences? Après l’avoir essayé pendant plusieurs heures, j’en citerais deux très pertinents. La première distinction est que nous sommes face à un RPG, et en plus d’une certaine profondeur. Il existe des statistiques sur les dégâts et l’équipement, ainsi que des arbres de compétences typiques. Le second est le marquage ton manganime, à la fois en termes de conception et d’intrigue. Et la conclusion? Cela m’a donné de grands sentiments, à tel point que pour le moment, je ne pense qu’aux heures et aux heures que je prévois d’y consacrer lorsqu’il apparaîtra en 2020.

Un RPG avec de l’ambition

La sensation d’un grand monde à voyager est intenseGenshin Impact a une intrigue très présente, avec des cinématiques fréquentes et une tonne de dialogues qui, d’ailleurs, sont déjà corrects traduit en espagnol dans la version bêta que j’ai essayée. Jusqu’à présent, l’intrigue ne peut que dire que ce n’est pas mal, avec la possibilité de choisir entre garçon ou fille entreprendre une grande aventure à la recherche de la récupération de son frère perdu (et incidemment découvrir le mystère de sa propre existence).

Tout se passe dans les terres de Teyvat, avec une énorme cartographie de régions déverrouillables ce travail imitant le système des tours de guet de séries comme Assassin’s Creed. La sensation d’un grand monde à voyager est intense: nous sommes face à un jeu où l’exploration fait partie intégrante de l’expérience, qui n’est pas limitée par des murs ou des gorges. Comme dans ZBOTW, nous pouvons montée toute surface et aussi planifier dans l’air. Cela donne au jeu une liberté puissante, très satisfaisante, puisqu’elle est combinée à une grande puissance de collecte: on trouve tout en passant d’un point à un autre dans l’environnement.

Comme dans le jeu Nintendo, il m’est aussi arrivé que sur le chemin de ma destination, j’ai rencontré colonies ennemies, défis et tâches auxiliaires. C’est très positif et ajoute de la richesse à la section jouable. À cet égard, remarquez que tout fonctionne de la même manière. Le combat est en temps réel, et bien que la physique n’ait pas été considérée ici, nous pouvons utiliser des éléments comme le feu pour détruire les barils de poudre et tout faire exploser.

De toute évidence, le schéma combatif n’est pas aussi agile ou polyvalent que dans un jeu d’action-aventure. Ceci est un RPG d’action avec un temps de recharge pour les compétences. Mais ce n’est pas la seule distinction. Ici tu peux basculer instantanément entre plusieurs caractères (quatre dans ce test: un guerrier, un archer, un sorcier et une sorcière). Ainsi, j’ai basculé entre l’épée à courte portée et l’arc pour surprendre les ennemis de loin. Aussi, j’ai exploité les faiblesses du feu ou de la glace avec la classe sorcier, donnant naissance à un système varié, vraiment intéressant à jouer.

Par rapport aux éléments, vous pouvez brûler l’herbe environnante et créer des courants d’air comme dans Zelda Breath of the Wild. Gelez aussi l’eau pour générer des routes … et je suis sûr qu’il y a plus de possibilités. L’arbre technique m’a fait deviner que je n’avais fait qu’effleurer la surface du titre. À cet égard, il y a divers donjons éparpillés à travers le monde, constitués d’affrontements et de petits tests de plateforme (je n’ai pas vu d’énigmes) qui nécessitaient une certaine précision aux commandes.

Il est dommage qu’à ce stade de développement, le jeu en ait autant problèmes de programmation. La réponse du contrôleur sur ma PS4 m’a laissé vendu à plusieurs reprises (entrée de décalage), puis il y a plusieurs erreurs lors du chargement des textures, ainsi que des ralentissements qui pourraient être considérés comme modérés, tirant au sérieux. Cela ne m’inquiète pas beaucoup, surtout quand il y a un message omniprésent dans cette bêta fermée qui dit comme ceci: « Version d’essai. Pas indicatif du produit final ».

Si je mentionne les problèmes techniques, c’est simplement parce que je considère que c’est son plus grand fardeau, la seule chose qui m’a empêché de profiter pleinement de l’expérience. Le reste, sans être le plus, m’a plu. Explorer le monde est intéressant, car il est beau et vous avez toujours quelque chose à faire. Les batailles sont bien ajustées, et bien que l’IA soit basique, elle fait son travail. Il système de mission Il est divisé entre l’histoire et les tâches secondaires, avec des propositions qui, en général, je dirais qu’elles remplissent. La progression est satisfaisante et profonde, avec la possibilité d’améliorer les armes, entre autres.

Le jeu est complété par la présence de téléporteainsi que quelque chose appelé le niveau aventure, qui monte au fur et à mesure que vous explorez, vous trouvez des coffres et des temples complets. Ce schéma permet d’accéder à de plus en plus de régions de la cartographie, et finalement d’avancer dans une aventure dont je n’oserais pas dire combien d’heures il reste … mais j’imagine que c’est long, très long. Les travailleurs de MiHoYo n’ont pas commencé à travailler il y a quatre jours, mais plus de trois ans de développement. En fait, il dispose d’un budget important, toujours dans le but de créer un jeu ambitieux, avec des valeurs de production élevées.

Genshin Impact peut être considéré comme une alternative intéressante au RPGBien qu’au début, cela puisse sembler un simple clone, la vérité est que Genshin Impact est fait avec une certaine affection. Si vous voyez les captures d’écran de cet article et la vidéo de gameplay, vous remarquerez le modélisation et animations de qualité, même des textures. Il est visuellement beau, avec une distance de dessin puissante, et la musique en est très proche, avec des thèmes orchestrés par le Orchestre philharmonique de Londres. Ici, je vous laisse quelques compositions à découvrir: Thème principal et Dawn Winery.

A tout cela, il faut ajouter qu’il y a coop pour jusqu’à quatre joueurs, ce qui suppose un fait de plus parmi les multiples qui m’invitent à penser que nous sommes face à une grande production. Je ne veux pas que vous soyez dupe, et ce n’est pas juste de le comparer à Breath of the Wild ou à d’autres titres de sa gamme, mais cela peut être considéré comme une alternative intéressante au RPG. S’il est poli comme il le mérite (performances et bugs), au moins dans mon cas il aura un futur joueur. Attention, j’espère que votre statut en tant que Libre de jouer Ne soyez pas compromis par des microtransactions intrusives. Nous verrons.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/gamepage/article'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["ps4"]).setTargeting("publisher", ["mihoyo"]).setTargeting("genre", ["rol","acción-rpg"]).setTargeting("game", ["genshin-impact"]).setTargeting("url_sha1", "f23baf2f38bf9073fb5a8608f92139966bbf7b8b");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');