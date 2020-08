Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La crise sanitaire causée par le coronavirus n’empêchera pas la gamescom 2020 d’avoir lieu. Bien qu’en raison de ces revers, l’événement changera de format, les surprises ne seront pas nécessaires, mais il est prévu que de nombreux jeux seront présents lors de la cérémonie d’ouverture.

À seulement quelques semaines de la diffusion de la gamescom 2020 sur Internet, Geoff Keighley, son hôte, a annoncé qu’il y aurait un grand nombre de jeux lors de la cérémonie d’ouverture Open Night Live, en particulier, il a annoncé qu’ils devraient former partie de l’événement plus de 20 titres. Keighley n’a pas prévu si nous verrons des teasers ou un gameplay, mais a annoncé qu’il y aurait également des surprises, car il a déclaré que beaucoup seront révélés dans les semaines suivantes.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Lors de la gamescom, le Future Games Show, qui promet également plusieurs annonces majeures, aura lieu.

Juste deux semaines avant la soirée d’ouverture de @gamescom Live. Nous sommes ravis de faire une émission EN DIRECT pour vous avec plus de 20 jeux, beaucoup à révéler dans les prochaines semaines! pic.twitter.com/4eNpTxNZxX – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 13 août 2020

À quoi s’attendre de la gamescom: Open Night Live?

Cet événement ouvrira la gamescom 2020 et contiendra les annonces importantes qui seront faites lors de l’événement, vous pouvez donc vous attendre à ce que les titres soient révélés en continu, nous vous invitons donc à être à l’affût de LEVEL UP, car ici nous aurons couverture étendue de l’événement.

En outre, l’événement sera de grande envergure, car il mettra en vedette la présence de plusieurs entreprises de renommée mondiale, telles que Microsoft, Activision et Bandai Namco, ainsi qu’un grand nombre de développeurs et de distributeurs qui au total porteront le nombre de participants à près de 100 entreprises.

La gamescom Open Night Live aura lieu dans la nuit du 27 août et sera diffusée dans le monde entier. La gamescom sera un événement complètement virtuel qui débutera le 27 août et se terminera le 30 août et il est prévu que pendant ces jours, nous en saurons plus sur les versions à venir.

En plus de confirmer leur présence, Bethesda a déjà révélé qu’elle apporterait les nouvelles du DLC DOOM Eternal, donc tous les fans du jeu ne devraient pas manquer l’événement. Si vous souhaitez en savoir plus sur la gamescom 2020, nous vous invitons à consulter cette page.

