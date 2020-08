Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que Ghost of Tsushima soit sorti 1 mois après une énorme exclusivité PlayStation 4, The Last of Us: Part II, le titre de samouraï s’est bien comporté dans diverses parties du monde. Aujourd’hui, il a été révélé qu’il avait également connu un excellent mois de lancement aux États-Unis, car il était le best-seller dans cette région et ses performances l’ont atteint pour devenir le 4e lancement le plus puissant de l’histoire de Sony Interactive Entertainment.

Grâce aux informations de Matt Piscatella, membre de NPD Group, il a été annoncé aujourd’hui qu’aux États-Unis, Ghost of Tsushima s’est tellement vendu en juillet qu’il a eu le 4ème meilleur lancement d’un titre distribué par Sony Interactive Entertainment, ce qui précède de des ventes enregistrées le mois de la sortie. Avec cela, ce nouveau jeu a non seulement vaincu Paper Mario: The Origami King (qui a eu la première la plus forte de la série Paper Mario), mais est également devenu le jeu le plus vendu de Sucker Punch Productions (le numéro 1 était occupé). par inFamous: Second Son).

Dans le cas où vous l’avez manqué: Sony a remis un prix à ses employés qui ont été les plus rapides à remporter le trophée de platine du jeu.

Ghost of Tsushima et The Last of Us: Part II sont les meilleurs vendeurs de 2020

Cela a également fait de Ghost of Tsushima le 5ème jeu le plus vendu à ce jour en 2020, surpassé uniquement par Call of Duty: Modern Warfare (2019), Animal Crossing: New Horizons, The Last of Us: Part II et Final Fantasy VII Remake. Il convient de noter que 2 des 5 jeux les plus vendus aux États-Unis en 2020 sont exclusifs à PlayStation 4 et qu’un autre n’est actuellement disponible que sur cette plate-forme.

Ce que Matt Piscatella a également souligné, c’est que The Last of Us: Part II, avec seulement près de 2 mois sur le marché, a déjà réussi à devenir la troisième exclusivité la plus vendue de Sony, seulement derrière Spider-Man (2018) et God de Marvel. de la guerre (2018).

Nous vous laissons avec les chiffres de Matt Piscatella et NPD Group.

Jeux les plus vendus en juillet aux États-Unis

Les jeux les plus vendus en 2020 aux États-Unis

Que pensez-vous des chiffres? Avez-vous déjà essayé Ghost of Tsushima? Dites le nous dans les commentaires.

Une chose intéressante à propos de Ghost of Tsushima est qu’il n’a pas été bombardé de critiques négatives; au contraire, les joueurs de Metacritic l’ont très bien accueilli à tel point qu’il est désormais l’un des jeux les plus acclamés du site.

Ghost of Tsushima est disponible exclusivement sur PlayStation 4. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant sa fiche ou en consultant notre avis écrit.

