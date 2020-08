Animal Crossing New Horizons et The Last of Us Part 2 occupent une place de choix.

La dernière grande exclusivité PS4 est sortie avec un grand succès dans les magasins espagnols, devenant ainsi le jeu vidéo le plus vendu de juillet même s’il est sorti au milieu du mois. Nous parlons, bien sûr, de Ghost of Tsushima, qui, il y a quelques jours, annonçait déjà des ventes de disques comme la nouvelle IP exclusive pour PS4 avec la meilleure première à ce jour.

Six des dix jeux les plus vendus proviennent de Nintendo SwitchLes données ont été fournies par l’Association espagnole des jeux vidéo (AEVI), ce qui nous donne un top des ventes en Espagne dominé par Nintendo Switch. Précisément Animal Crossing: New Horizons, qui a confirmé hier avoir dépassé les 22 millions de jeux vendus, occupe la deuxième position d’une liste qui ne manque ni The Last of Us: Part II, ni l’éternel GTA V dans sa version pour PS4.

Sans chiffres concrets sur le nombre de jeux vendus, la liste des best-sellers de juillet comprend des titres vétérans tels que Super Mario Odyssey et Mario Kart 8 Deluxe, mais aussi d’autres versions récentes telles que le fantastique Paper Mario: The Origami King, qui possède le quatrième position dans ce tableau des meilleures ventes.

Voici les 10 jeux les plus achetés en juin selon les données du panel de référence européen Games Sales Data (GSD) partagées par AEVI.

Fantôme de Tsushima (PS4)

Animal Crossing: Nouveaux horizons (Switch)

The Last of Us Part 2 (PS4)

Paper Mario: Le roi de l’origami (Switch)

Grand Theft Auto V (PS4)

Minecraft: Nintendo Switch Edition (Switch)

F1 2020 (PS4)

Mario Kart 8 Deluxe (commutateur)

Super Mario Odyssey (Switch)

Luigi’s Mansion 3 (Switch)

