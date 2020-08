Ghost of Tsushima a été lancé en tant que jeu solo, mais Sucker Punch a annoncé une nouvelle fonctionnalité ambitieuse pour le jeu d’action: le multijoueur coopératif. Le mode coopératif « Legends » sera disponible gratuitement plus tard cette année.

Selon un article sur le blog PlayStation, Legends est un mode de jeu entièrement nouveau qui ne suit pas du tout les difficultés de Jin. Au lieu de cela, il tourne autour de quatre guerriers, des légendes à Tsushima, et les lieux et les ennemis seront plus fantastiques et basés sur les contes et la mythologie populaires japonais.

Les légendes seront exclusivement réservées à la coopération, avec des groupes de 2 à 4. Vous pouvez choisir l’une des quatre classes de personnages à jouer – Samurai, Hunter, Ronin ou Assassin – chacune avec ses propres capacités uniques. Avec deux joueurs, vous pouvez participer à des missions d’histoire en coopération. Avec un groupe complet de quatre, vous pouvez entreprendre des missions de survie basées sur les vagues. Il y aura également un raid super difficile à quatre joueurs peu après le lancement de Legends.

Sucker Punch dit qu’il partagera plus de détails comme les classes de personnages et la personnalisation à mesure que le mode Legends se rapproche du lancement. Une bande-annonce cinématique d’accompagnement (ci-dessus) définit l’ambiance et montre des extraits de gameplay.

« Ghost of Tsushima est à son meilleur lorsque vous montez à cheval et que vous découvrez le monde magnifique à votre guise, armé d’une épée et d’un bouton de capture d’écran, permettant aux indices environnementaux et à votre propre curiosité de vous guider », Edmond Tran écrit dans la critique de GameSpot Ghost of Tsushima. « Ce n’est pas tout à fait un classique de Criterion, mais la plupart du temps, il en a l’air. »

