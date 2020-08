Hier, nous avons fait écho à l’une des interviews du réalisateur de Ghost of Tsushima dans laquelle il mentionnait que cela pourrait devenir possible regarder un mode multijoueur pour votre travail, bien que ces informations ne soient pas garanties. Bien que cela puisse sembler être un plan futur très lointain, des heures plus tard, confirmation officielle pour les joueurs.

C’est ainsi que Ghost of Tsushima: Legends est présenté, une expérience multijoueur coopérative qui a été vue en détail dans le blog officiel PlayStation. Ce mode sortira à l’automne et permettra aux joueurs de profiter de missions narratives pour deux joueurs ou même d’affronter de dangereuses hordes d’ennemis dans un mode à quatre joueurs.

Fantôme de Tsushima | Sony

Ce nouveau mode sera entièrement gratuit pour les joueurs et pourra être apprécié à la fois avec des amis et via le matchmaking en ligne. Bien sûr, dans tous les cas, il sera nécessaire d’avoir un abonnement PS Plus actif. Mais qu’en est-il de ce mode? Est-ce lié à l’histoire ou est-ce que cela nous permet de profiter de l’histoire en mode coopératif? Darren Bridges, game designer chez Sucker Punch, répond à cette question, qui garantit que c’est une expérience complètement nouvelle.

Dans ce nouveau mode, nous aurons l’occasion de profiter du Japon mythologique, une aventure dans laquelle des légendes folkloriques et des mythologies de toutes sortes nous sont présentées dans le jeu. Bien sûr, sur la base du fait que les joueurs auront la possibilité de choisir entre quatre classes de personnages qui nous conduiront à devenir samouraï, chasseur, ronin et assassin. Et, après le lancement de Legends, un nouveau mode appelé Raid arrivera, où les quatre joueurs auront l’opportunité d’affronter un ennemi brutal et terrifiant.