Fantôme de tsushima est devenu l’une des grandes surprises de 2020. La nouvelle propriété intellectuelle de PlayStation a été exceptionnellement bien accueillie par la communauté des joueurs, au point qu’elle est devenue le jeu Sucker Punch le plus vendu. Cependant, le studio avait encore quelques surprises en réserve pour prolonger l’aventure japonaise. Aujourd’hui, ils ont annoncé Fantôme de Tsushima: Légendes, un mode multijoueur coopératif qui fera ses débuts cette année gratuitement **.

Ghost of Tsushima: Legends offrira des lieux et des ennemis inspirés d’histoires du folklore et de la mythologie japonais

Ghost of Tsushima: Legends est un mode coopératif pour jusqu’à 4 joueurs. Sucker Punch s’est donné beaucoup de mal pour concevoir une expérience jouable totalement indépendante de la campagne. En fait, cette fois nous ne prendrons pas le contrôle de Jin Sakai, mais de guerriers devenus des légendes authentiques dans les histoires racontées par les habitants de l’île. De plus, vous pourrez choisir entre les classes Samurai, Hunter, Ronin ou Assassin, chacune avec ses propres capacités.

La coopérative offrira bien entendu missions complètement nouvelles qui ne peut être apprécié que par groupes de 2 joueurs. La chose la plus intéressante est que Legends se concentrera sur l’offre « lieux et ennemis inspirés des histoires du folklore et de la mythologie japonais ». En conséquence, vous pouvez vous attendre à un décor qui ouvrira les portes à des créatures surnaturelles que nous n’avons pas vues dans la campagne principale. C’était l’un des composants qui manquait à Jin Sakai.

Préparez-vous pour un raid dans ‘Ghost of Tsushima’

« Avec quatre joueurs, vous pouvez entreprendre des missions de survie basées sur des vagues d’ennemis, affrontant des groupes d’ennemis les plus coriaces que Tsushima a à offrir, y compris de nouveaux Ennemis Oni aux capacités surnaturelles« Ils expliquent. La société ajoute que la communication entre collègues sera essentielle pour être victorieux dans les combats, car ceux-ci seront plus compliqués que d’habitude. En fait, après le lancement de Ghost of Tsushima: Legends a Raid de grande difficulté.

Si vous pouvez terminer les missions Histoire et Survie, vous serez peut-être suffisamment confiant pour affronter le Raid à quatre joueurs qui arrivera peu de temps après la sortie de Ghost of Tsushima: Legends, vous emmenant ainsi que vos coéquipiers dans un tout nouveau royaume pour défier un brutal et ennemi terrifiant.

La coopérative Ghost of Tsushima sera disponible fin 2020, même si pour le moment ils n’ont pas révélé la date précise. Mieux encore, vous n’aurez pas à ouvrir votre portefeuille pour en profiter; Les légendes feront partie d’une mise à jour gratuite.

