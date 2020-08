Sony a distribué une bande-annonce pour la vidéo incluse dans les extras, avec le directeur du jeu se plongeant dans le travail.

Ghost of Tsushima, la chanson du cygne de PS4 en termes de titres exclusifs, montre un nouveau contenu avec lequel nous pouvons en apprendre plus sur le contexte de l’œuvre. Il le fait à travers une vidéo publiée par PlayStation, dans laquelle le directeur du jeu Nate Fox et Shuei Yoshida et le prestigieux historien Champignon Kazuto, plongez dans les clés historiques du jeu vidéo pour découvrir ce qui s’est réellement passé lors de l’invasion mongole de Komoda Beach, Tsushima, en 1274.

La séquence montre un aperçu du supplément inclus dans l’édition Digital Deluxe du jeu, et servira à apprendre comment l’histoire de Jin sakai origine d’un contexte historique qui s’est produit au 13ème siècle, avec le combat entre les samouraïs et les hordes de l’empire mongol. Un contenu qui a aussi beaucoup de didactique et qui montre les similitudes des vêtements et armures du titre développé par Sucker Punch avec ceux de cette époque.

Si vous êtes curieux d’en savoir plus, à partir d’aujourd’hui, vous pouvez mise à niveau vers l’édition standard de Ghost of Tsushima pour profiter pleinement de ce contenu et du reste des avantages du Édition Digitale Deluxe via le PS Store, au prix de 10,99 euros. Les fonctionnalités suivantes sont également ajoutées au jeu.

1 point technique

Amulette de grâce d’Hachiman

Ensemble d’apparences de héros de Tsushima: masque d’or, armure, peau d’épée, cheval, monture

Mini livre d’art numérique

Commentaires du réalisateur

Thème Samurai pour PS4

Si vous avez encore des doutes sur l’opportunité d’entrer sur la voie de Jin Sakai dans sa bataille contre l’armée mongole, peut-être que notre analyse de Ghost of Tsushima vous aidera. Ou contemplez ses magnifiques paysages avec les meilleurs clichés en mode photo.

En savoir plus: Ghost of Tsushima, Sucker Punch et PS4.

