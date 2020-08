Le conflit Epic Games contre Apple ajoute une autre couche alors que Google interdit Fortnite du Play Store.

Le développeur de Fortnite, Epic Games, a annoncé plus tôt dans la journée qu’une méthode permettrait à la société de contourner une taxe de 30% sur les achats in-app Apple et Android.

Malheureusement pour eux, Apple a réagi rapidement en supprimant le titre ultra-populaire Battle Royale d’Epic de leur App Store. En conséquence, Epic Games a lancé une campagne qui a exhorté les joueurs mobiles Fortnite à tweeter #FreeFortnite pour protester contre la décision monumentale d’Apple.

Quelques heures plus tard, Google a suivi les traces d’Apple et a rapidement retiré Fortnite de son Google Play Store. L’organisation a publié une déclaration à The Verge, expliquant la raison de la suppression de Fortnite.

«L’écosystème Android ouvert permet aux développeurs de distribuer des applications via plusieurs magasins d’applications. Pour les développeurs de jeux qui choisissent d’utiliser le Play Store, nous avons des politiques cohérentes qui sont équitables pour les développeurs et garantissent la sécurité du magasin pour les utilisateurs. Bien que Fortnite reste disponible sur Android, nous ne pouvons plus le rendre disponible sur Play car il enfreint nos politiques. Cependant, nous nous réjouissons de l’opportunité de poursuivre nos discussions avec Epic et de ramener Fortnite sur Google Play. »

Bien que les utilisateurs d’Android puissent toujours obtenir Fortnite via le Galaxy Store, le Google Play Store est le hub d’applications incontournable pour la plupart des utilisateurs d’Android dans le monde entier. La décision de Google de supprimer Fortnite augmentera le succès d’Epic Games dans son différend avec Apple.

Il vaut la peine de se demander si les développeurs de Fortnite vont intenter une action en justice contre Google, étant donné qu’ils ont déjà rédigé des documents juridiques contre Apple. Dans l’état actuel des choses, Fortnite n’est désormais pas disponible sur le Google Play Store et l’App Store.

Restez à l’écoute de ESTNN pour des mises à jour sur cette histoire en développement!

Source: The Verge

Image en vedette: The Quint

