DC Fandome a eu lieu hier et nous avons eu droit à une pléthore de projections fantastiques. Le Batman avec Robert Pattinson a l’air vraiment bien, Justice League the Synder Cut ressemble à un film complètement différent, tandis que Suicide Squad de Rocksteady a été annoncé avec une bande-annonce de CG. En plus de tout ce qui précède, Gotham Knights a également été révélé. Et, depuis sa révélation, tout le monde se demande: Gotham Knights est-il une suite d’Arkham Knight?

Gotham Knights joue la cour des hiboux comme beaucoup de gens l’avaient déjà soupçonné, mais – ce que les gens ne s’attendaient pas – c’est que Batman soit déclaré mort. Bien que nous ayons nos réserves sur la mort du légendaire Bruce Wayne, le nouveau jeu de WB Games Montréal met en vedette la famille Bat par opposition au Dark Knight.

C’est une décision audacieuse qui a provoqué une division en ligne, mais la plupart du temps, tout le monde ne sait pas si le jeu est une suite d’Arkham Knight.

Personnages jouables de Gotham Knights

Au lieu de Bruce Wayne, les personnages jouables de Gotham Knights sont Batgirl, Red Hood, Nightwing et Robin.

Ce sont les personnages jouables de Gotham Knights, et les fans seront heureux d’apprendre que la coopération en ligne à deux joueurs est disponible ainsi qu’en mode solo.

Alors que tous les membres susmentionnés de la famille Bat avaient Arkham DLC qui les rendaient jouables dans les défis et les scénarios mineurs, en 2021, ils seront les protagonistes à la place de Bruce Wayne.

Cela a certes provoqué une division en ligne, car beaucoup de gens voulaient simplement qu’un autre jeu Batman joue en tant que Batman, mais – encore une fois – nous avons nos réserves sur le fait qu’il soit réellement mort.

Bruce est officiellement mort en ce moment, car c’est ce que WB Games Montréal a dit, mais nous ne serions pas surpris si cela s’avère faux.

Gotham Knights est-il une suite d’Arkham Knight?

Non, Gotham Knights n’est pas une suite d’Arkham Knight.

Gotham Knights n’est pas une suite d’Arkham Knight, car WB Games Montréal a confirmé qu’il s’agissait d’une histoire originale se déroulant dans l’univers Batman de DC.

Il n’est pas lié à la série établie par Rocksteady et cela a été confirmé sur Twitter et dans une déclaration de WB Games Montréal donnée à Comic Book.

Bien que cette clarification soit bonne car elle explique pourquoi M. Freeze est une fois de plus un méchant, nous espérons qu’il y aura plus de méchants originaux que juste la Cour des hiboux.

Two Face et Mr Freeze sont des ennemis de retour, mais nous aimerions que la galerie des voyous soit composée de visages moins connus.

