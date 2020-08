Par Stephany Nunneley,

Samedi 22 août 2020 18h42 GMT

Robin, Batgirl, Nightwing et Red Hood sont les vedettes de Gotham Knights en 2021.

Gotham Knights, le prochain match de WB Games Montréal, a été dévoilé aujourd’hui lors du DC FanDome.

La révélation a commencé par un regard cinématographique sur le jeu avant la diffusion de séquences de jeu pré-alpha.

Batman ne fait plus partie de l’équation, c’est donc à Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin de prendre les armes contre des malfaiteurs tels que la Court of Owls.

Voici le synopsis:

Batman est mort. Il appartient maintenant à la famille Batman – Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin – de protéger Gotham City, de redonner espoir à ses citoyens, de discipliner ses flics et de craindre ses criminels. Vous devez évoluer vers le nouveau Dark Knight et sauver Gotham du chaos.

Le jeu en monde ouvert voit les héros unir leurs forces pour affronter M. Freeze dans l’une des nombreuses rencontres de méchants trouvées dans la ville. Il peut être joué en solo ou en coopération à deux joueurs.

Il y aura une variété de capacités, d’armes et de mouvements de combat pour vaincre les ennemis. Tout à l’heure, plus vous devenez fort, plus vos ennemis deviendront forts.

Gotham Knights sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.

Plus d’informations sur le jeu sont promises prochainement.

