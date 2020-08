Grand Theft Auto V de Rockstar a été acheté plus de 438000 exemplaires au Royaume-Uni lors du verrouillage du coronavirus COVID-19 dans le pays.

C’est selon la Entertainment Retailer’s Association, qui rapporte que le jeu a déplacé 438 902 unités pendant la période de séjour à la maison, entre le 23 mars et le 13 juin. Le crime à succès était le cinquième élément de divertissement le plus vendu pendant cette période, derrière Star Wars IX: Rise of Skywalker et Frozen 2 – qui a pris les deux premières places – et les autres jeux vidéo FIFA 20 et Call of Duty Modern. Guerre. Ces titres ont décalé respectivement 506 572 et 474 902 exemplaires.

Ce dernier s’est probablement bien vendu en partie grâce au lancement du mode Warzone battle royale.

Pendant ce temps, NBA 2K20 a vendu 400 879 unités, tandis que l’exclusivité Nintendo Switch a été achetée 206 069 fois. Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered a décalé 203 749 copies pendant le verrouillage.

«La résilience des ventes de divertissement, même pendant le verrouillage, a été remarquable», a déclaré Kim Bayley (photo), PDG d’ERA.

« Ce fut un résultat incroyable pour Disney Studios, venant s’ajouter au lancement réussi de Disney +, mais il a également mis en évidence la force des plus grands jeux vidéo. Le secteur des jeux se concentre généralement sur les nouvelles versions. Call of Duty: Modern Warfare est sorti en Août 2019, FIFA 20 est sorti en septembre et Grand Theft Auto V a presque sept ans. »











