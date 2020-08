Si vous pensiez que votre aventure en Donjons Minecraft avait pris fin, vous aviez tort. Heureusement pour vous et tous ceux qui apprécient déjà cette tournure curieuse du célèbre Minecraft, il y a beaucoup plus de nouvelles en cours et beaucoup coïncident en une seule date, le 8 septembre prochain.

Tout d’abord, nous avons l’annonce de nouveaux contenus grâce à Creeping Winter, un futur DLC cela apportera au jeu des vents d’hiver qui menacent de consommer tout ce qu’ils touchent. La seule chance d’affronter ce gel est entre les mains d’un héros qui doit s’aventurer à accepter de nouvelles missions et affronter de nouveaux ennemis. De plus, étant donné qu’être un bon samaritain est toujours récompensé, vous trouverez nouvelles armes, armures et artefacts cela vous aidera sur votre chemin.

En continuant avec les nouvelles, nous avons un mise à jour gratuite. Cela viendra ensuite 8 septembre et inclura de nouvelles fonctionnalités telles que: de nouveaux marchands et des tests quotidiens. Sauvez les marchands piégés et ils pourraient montrer leur appréciation en emménageant dans votre camp (ils peuvent même monter de niveau et avoir un inventaire supplémentaire).

Le forgeron améliorera vos objets, tandis que le « Emballage cadeau » vous permettra de les échanger avec d’autres joueurs en mode multijoueur. Les tests quotidiens vous apporteront du plaisir et vous mettront au défi tous les jours. Ils supposent aussi changements intéressants dans la mécanique du jeu, vous devez donc être conscient de l’inattendu, mais amusant.

La troisième et dernière annonce peut également être appréciée de la prochaine 8 septembre, et clôt cette nouvelle en beauté. Il s’agit de l’arrivée de Donjons Minecraft au format physique. Maintenant, vous pouvez montrer le jeu sur votre étagère! Cette nouvelle édition recevra le nom de « Hero Edition » et inclura les DLC « Jungle Awakens » et « Creeping Winter », ainsi que le jeu de base et des objets cosmétiques uniques.

Comme je l’ai déjà mentionné, la première aura lieu le 8 septembre, mais si vous résidez au Japon, vous devrez attendre un peu plus longtemps (un mois). Cela est dû à certains retards dans la chaîne de production des copies destinées à cette région.

Si vous n’avez pas encore essayé Donjons Minecraft, vous pouvez jeter un œil à notre analyse. Il est probable qu’il sera d’une grande utilité d’en connaître les détails.

